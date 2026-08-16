Pertandingan Paris Saint-Germain melawan Lens di Piala Champions menyaksikan kehadiran mencolok dari sosok Prancis Zinedine Zidane, pelatih baru timnas Prancis, yang menyempatkan diri hadir di tribun Stadion Bollaert-Delelis untuk menyaksikan laga yang mempertemukan kedua tim pada Minggu malam.

Menurut situs Prancis "Foot Mercato", Zidane hadir di stadion untuk menyaksikan pertandingan tersebut dari dekat, sebagai langkah pertamanya dalam memantau elemen-elemen terbaik sepak bola Prancis setelah mengemban tanggung jawab memimpin timnas, di tengah persiapan Prancis untuk memasuki fase baru di bawah kepemimpinannya.

Pertandingan ini memiliki arti penting khusus bagi Paris Saint-Germain, yang berupaya melanjutkan raihan gelar setelah keberhasilannya menjuarai Piala Super Eropa sebelum musim dimulai, di mana mereka membidik penambahan Piala Champions ke lemari trofinya dan meraih gelar kelima belas dalam sejarah keikutsertaannya di turnamen tersebut.

Di sisi lain, Lens menjalani pertandingan ini dengan ambisi merebut gelar dari sang juara Liga Champions Eropa, sementara laga tersebut mendapat perhatian tambahan dengan kehadiran Zidane di tribun, sebagai salah satu ikon terkemuka sepak bola Prancis sekaligus pelatih yang bersiap memimpin timnas pada fase mendatang.

Kehadiran Zidane di tribun memberikan pertandingan Paris melawan Lens arti penting yang melampaui persaingan memperebutkan gelar, karena laga ini menjadi kesempatan bagi sang pelatih baru untuk memantau sejumlah pemain kandidat yang berpeluang bergabung dengan skuad timnas Prancis, serta mengamati performa mereka pada awal musim.

Kemunculan Zidane di tribun terjadi setelah beberapa waktu sejak ia mengemban kepemimpinan timnas Prancis, untuk secara praktis memulai proses pemantauan terhadap elemen-elemen potensialnya, sambil menanti terlihatnya arah pilihan-pilihannya pada laga-laga mendatang.