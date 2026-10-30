Kemunculan Luar Biasa Flick: Pesan Kemanusiaan dan Detail yang Mengungkap Rahasia Akun Barunya

Hansi Flick, pelatih kepala Barcelona, tidak membutuhkan waktu lama untuk membuktikan bahwa popularitasnya melampaui batas-batas lapangan hijau, setelah ia meraih debut yang luar biasa di media sosial begitu meresmikan akun resminya di platform "Instagram", sebuah langkah yang dengan cepat berubah menjadi peristiwa yang menarik perhatian di kalangan suporter klub Catalan itu.

Dalam waktu kurang dari 24 jam sejak kemunculannya di platform terkenal tersebut, pelatih asal Jerman itu mendekati batas satu juta pengikut, melampaui angka 950 ribu, sebagai indikasi yang jelas akan besarnya perhatian yang ia terima di kalangan penggemar Barcelona, yang bergegas mengikuti akun barunya dan berinteraksi dengan kemunculan pertamanya.

Meski Flick hanya membagikan satu unggahan dan dua cerita melalui akunnya, hal itu sudah cukup untuk menarik ratusan ribu pengikut, tanpa perlu membagikan banyak foto dan video, yang menegaskan bahwa kehadirannya di tengah publik tidak hanya terkait dengan apa yang ia tampilkan bersama Barcelona di dalam lapangan, tetapi juga meluas hingga kehidupan sehari-hari dan kepribadiannya di luar lapangan hijau.

Flick memastikan bahwa pesan pertamanya melalui Instagram ditujukan langsung kepada suporter Barcelona, dengan mengungkapkan kebahagiaannya bergabung di platform tersebut, serta keinginannya untuk berbagi dengan para pengikutnya beberapa detail dari kehidupan sehari-harinya di kota Catalan itu.

Pelatih asal Jerman itu menulis: "Halo Culers! Saya sangat senang bisa berbagi dengan kalian beberapa momen dari kehidupan sehari-hari saya di Barcelona. Terima kasih banyak atas dukungan kalian. Visca Barça!".

Flick memilih untuk menutup pesannya dengan salam bernuansa Catalan, sebuah isyarat yang mencerminkan upayanya untuk berkomunikasi dengan suporter klub menggunakan bahasa mereka dan mengekspresikan penghargaannya atas kecintaan dan dukungan yang ia terima sejak menduduki tanggung jawab teknis tim.

Unggahan itu pun tidak berlalu begitu saja, karena meraup lebih dari satu juta suka, sehingga kemunculan pertamanya di platform tersebut menjadi pusat perhatian luas, baik dari suporter Barcelona maupun para penggemar sepak bola pada umumnya.

Angka-angkanya sudah mencolok sejak momen-momen pertama, karena setelah hanya satu jam sejak pembuatan akun resminya yang terverifikasi, jumlah pengikut Flick mencapai 283 ribu, sebelum kenaikan itu terus berlanjut secara pesat selama jam-jam berikutnya, hingga melampaui batas 950 ribu pengikut dan mendekati catatan satu juta pengikut dalam waktu kurang dari sehari.

Dua cerita dan dua pesan yang mengungkap kepribadian Flick

Kemunculan pertama Flick tidak terbatas pada unggahan sambutan, tetapi ia juga menggunakan fitur cerita (Stories) untuk berkomunikasi dengan para pengikutnya, melalui dua pesan yang mengandung dua muatan berbeda.

Pada cerita pertama, pelatih asal Jerman itu kembali menyampaikan sambutannya kepada suporter Barcelona, dengan mengungkapkan antusiasmenya atas kehadirannya di Instagram, serta menegaskan keinginannya untuk berbagi beberapa momen dari kehidupan sehari-harinya selama masa tinggalnya di Barcelona.

Adapun cerita kedua, membawa nuansa kemanusiaan yang menyentuh, setelah Flick memanfaatkan sebuah foto dari salah satu sesi latihan tim Barcelona untuk mengungkapkan solidaritasnya dengan para korban kecelakaan kereta tragis di Toledo.

Pelatih asal Jerman itu menulis dalam bahasa Inggris: "Saya menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga dan orang-orang terkasih dari para korban kecelakaan kereta tragis di Toledo. Pikiran saya bersama semua yang terdampak, dan saya mendoakan kesembuhan yang cepat dan menyeluruh bagi mereka yang terluka".

Pesan itu membawa dimensi kemanusiaan yang mencolok, setelah Flick memastikan untuk mengungkapkan simpatinya kepada keluarga para korban, serta memberikan dukungan moral bagi mereka yang terluka dan terdampak akibat kecelakaan itu, sehingga isyarat ini menjadi salah satu momen paling menonjol dari kemunculan pertamanya di platform tersebut.

Daftar akun yang diikuti mengungkap prioritas Flick

Di antara detail yang menarik perhatian dalam akun baru Flick adalah daftar akun yang ia pilih untuk diikuti, karena jumlahnya tidak lebih dari 27 akun saja.

Yang menarik adalah pelatih asal Jerman itu membatasi perhatiannya pada lingkaran yang terkait dengan pekerjaannya di dalam Barcelona, di mana ia mengikuti akun resmi klub Catalan tersebut, di samping akun-akun pribadi 26 pemain yang ada di dalam skuad tim.

Pilihan ini mencerminkan fokus Flick pada lingkungan sepak bolanya saat ini, serta upayanya untuk menjaga akunnya tetap terkait dengan klub dan para pemainnya, di awal perjalanan digitalnya yang dimulai dengan angka-angka besar dan interaksi publik yang mencolok.

Di antara pesan sambutan, isyarat kemanusiaan terhadap para korban kecelakaan Toledo, dan daftar akun yang diikuti yang terbatas, Flick mengungkap sebagian dari sisi kepribadiannya di luar lapangan, setelah kemunculan pertamanya di Instagram berubah menjadi peristiwa publik yang melampaui ekspektasi banyak orang.