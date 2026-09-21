Striker Prancis Kylian Mbappe tampaknya sedang menuju musim ketiga yang penuh bencana bersama Real Madrid, setelah ia menghilang dari pandangan di Stadion "Riyadh Air Metropolitano" saat timnya kalah dari Atletico Madrid dengan skor 2-1, di mana ia nyaris tak menyentuh bola sepanjang babak kedua ketika rekan-rekannya sangat membutuhkannya. Kandidat peraih Ballon d'Or itu kembali lenyap di hadapan sistem pertahanan rapat besutan pelatih Diego Simeone.

Menurut surat kabar Spanyol "Sport", pemain berusia 27 tahun yang mengoleksi 8 gol dan dua assist dalam 8 pertandingan musim ini itu mencatatkan pertandingan ketiganya tanpa gol musim ini, setelah gagal membobol gawang Espanyol dan Real Betis.

Mbappe, yang hanya meraih dua gelar dengan seragam Los Blancos dalam waktu sedikit lebih dari dua tahun, juga tidak melepaskan satu pun tembakan tepat sasaran dalam laga tersebut dan kehilangan penguasaan bola sebanyak 15 kali.

Statistik striker Prancis itu menghadapi rival sekota Atletico Madrid sejak mengenakan seragam Real Madrid dinilai sangat mengkhawatirkan; ia telah menghadapi tim tetangga tersebut dalam 6 kesempatan, dan hanya meraih dua kemenangan (di salah satunya ia tidak tampil sebagai starter), satu hasil imbang, serta 3 kekalahan, sementara ia absen dalam dua pertemuan lainnya karena cedera. Sepanjang 6 pertemuan ini, Mbappe hanya mampu mencetak dua gol.

Penampilan pucat bintang Prancis itu melawan Atletico Madrid, tim yang belum pernah ia kalahkan di Stadion "Riyadh Air Metropolitano", datang pada momen yang sangat kritis bagi perlombaan Ballon d'Or, mengingat pintu pemungutan suara ditutup pada tanggal 28 September ini.

Juara dunia 2018 itu, yang berulang kali menyatakan bahwa ia layak memenangkan penghargaan tersebut mengungguli Lamine Yamal dan Harry Kane, memiliki torehan gol yang lebih sedikit 6 gol pada awal musim ini dibandingkan Raphinha, pemain yang sebelumnya diremehkan Mbappe ketika media membandingkan keduanya, dengan berkata: "Saya bisa saja berpura-pura bodoh dan mengatakan bahwa saya mencetak lebih banyak gol daripada Raphinha dan Dembele, dan bahwa mereka berdua harus mencetak lebih banyak gol."

Melawan Barcelona: Lebih Banyak Gol, Lebih Banyak Kekalahan

Statistik Mbappe menghadapi Barcelona sejak bergabung dengan Real Madrid menempatkan penampilannya di bawah keraguan yang luas; secara individu ia mencetak 6 gol dalam 6 pertemuan, sementara ia absen dalam satu pertandingan lainnya karena cedera.

Meski demikian, Los Blancos hanya meraih satu kemenangan di El Clasico dengan keikutsertaan striker Prancis itu, yakni dengan skor 2-1 di bawah kepemimpinan pelatih Xabi Alonso, sedangkan sisa pertandingan berakhir dengan kekalahan, termasuk 3 pertandingan final.

Sebelum mewujudkan impiannya membela Real Madrid, Mbappe memiliki catatan positif menghadapi tim Catalan itu; dengan seragam Paris Saint-Germain, Mbappe mencetak 6 gol dalam 4 pertemuan, dalam torehan yang mengunggulkan tim Paris dengan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan. Namun, kemitraan antara Kylian dan Real Madrid kini justru membelenggu kedua belah pihak dan membatasi ambisi mereka.



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