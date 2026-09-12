Tim pelatih klub Al Nassr mengumumkan susunan pemain utama yang akan diturunkan pada laga menghadapi Al Khaleej, Sabtu malam ini, dalam lanjutan pekan ketujuh Liga Roshn Saudi, sebuah pertandingan di mana Al-Alami berupaya melanjutkan rentetan kemenangan dan memperkuat posisinya dalam perburuan puncak klasemen.

Susunan pemain utama menyaksikan kembalinya bintang Portugal Joao Felix ke dalam skema tim, setelah absen pada laga pekan lalu melawan Abha yang berakhir dengan kemenangan Al Nassr 2-1. Hari ini ia kembali ke lini depan bersama rekan senegaranya Cristiano Ronaldo dan pemain Senegal Sadio Mane.

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Sorotan secara khusus tertuju pada kemitraan Portugal antara Ronaldo dan Felix, di tengah harapan besar yang disematkan para pendukung Al Nassr pada kemampuan duo tersebut untuk menciptakan ancaman dan menentukan hasil laga melawan Al Khaleej, terlebih dengan kehadiran Mane di samping keduanya untuk membentuk trisula serangan yang kuat.

Al Nassr mengandalkan Bento di bawah mistar gawang, sementara lini pertahanan terdiri dari Nawaf Boushal, Abdulelah Al-Amri, Inigo Martinez, dan Saad Al-Nasser.

Di lini tengah, Abdullah Al-Khaibari memulai laga bersama Angelo Gabriel dan Sami Costa, dalam upaya memberikan keseimbangan bagi tim dan menguasai area permainan menghadapi Al Khaleej.

Adapun lini serang, dipimpin oleh trio Sadio Mane, Joao Felix, dan Cristiano Ronaldo, sehingga Al Nassr tampil menghadapi Al Khaleej dengan senjata-senjata serangan terbaiknya, disertai kembalinya Felix setelah absen pada pekan sebelumnya.

Al Nassr berharap dapat melanjutkan hasil positifnya dan meraih kemenangan baru untuk terus memberikan tekanan dalam perburuan puncak, sementara laga melawan Al Khaleej akan menjadi ujian baru bagi kemampuan tim dalam menerjemahkan keunggulan serangannya menjadi gol dan meraih tiga poin.

Kembalinya Felix membawa arti khusus bagi Al Nassr, setelah pemain tersebut menjadi salah satu nama paling menonjol yang dinanti-nanti para pendukung untuk melihatnya di samping Ronaldo, di tengah keinginan membangun kolaborasi serangan yang memberikan solusi tambahan bagi tim pada laga-laga mendatang.

Susunan Pemain Al Nassr

Penjaga gawang: Bento

Lini pertahanan: Nawaf Boushal - Abdulelah Al-Amri - Inigo Martinez - Saad Al-Nasser

Lini tengah: Abdullah Al-Khaibari - Angelo Gabriel - Sami Costa

Lini depan: Sadio Mane - Joao Felix - Cristiano Ronaldo