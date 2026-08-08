Kementerian Pemuda dan Olahraga Mesir mengeluarkan surat edaran resmi kepada para ketua dewan pengurus federasi olahraga, yang menekankan perlunya mematuhi kewenangan hukum terkait perizinan penyelenggaraan aktivitas dan layanan olahraga serta investasi olahraga, dan memperingatkan agar tidak menerbitkan dokumen atau sertifikat apa pun yang dapat memberikan hak kepada entitas atau perusahaan untuk menjalankan aktivitas secara melanggar hukum.

Kementerian menegaskan bahwa Kantor Perizinan Perusahaan Layanan Olahraga di Kementerian Pemuda dan Olahraga adalah satu-satunya pihak yang berwenang, tanpa kecuali, untuk menerbitkan izin perusahaan layanan olahraga dan perusahaan yang bergerak di bidang investasi olahraga, sesuai dengan undang-undang dan keputusan yang mengaturnya.

Surat edaran ini muncul dalam kerangka kepedulian Kementerian untuk mengatur investasi olahraga dan menyatukan prosedur penyelenggaraan aktivitas dan layanan olahraga, guna menjamin penerapan ketentuan undang-undang dengan baik, menjaga sumber daya lembaga-lembaga olahraga, serta mengokohkan prinsip tata kelola, transparansi, dan supremasi hukum.

Kementerian menjelaskan bahwa baru-baru ini pihaknya mendapati sejumlah federasi olahraga menerbitkan sertifikat atau dokumen terkait perizinan beberapa entitas yang bergerak di bidang layanan olahraga, yang dapat dipahami sebagai pemberian hak kepada pihak-pihak tersebut untuk menjalankan aktivitas, dan hal ini merupakan pelampauan terhadap kewenangan yang ditetapkan secara hukum bagi federasi olahraga.

Kementerian menekankan perlunya federasi olahraga meninjau status entitas dan perusahaan yang bekerja sama dengannya secara berkala, serta memastikan berlakunya izin hukum yang telah diterbitkan bagi mereka, dengan tidak menjalin kerja sama dengan perusahaan atau entitas mana pun yang tidak memiliki izin hukum atau yang masa izinnya telah berakhir.

Kementerian juga melarang federasi menerbitkan izin, sertifikat, surat, atau dokumen apa pun yang mengukuhkan, menyetujui, atau memberikan izin untuk menjalankan aktivitas investasi atau layanan apa pun, atau yang dapat dipahami sebagai pemberian legalitas untuk menjalankan aktivitas tersebut, seraya menegaskan bahwa hal itu termasuk dalam kewenangan eksklusif Kementerian Pemuda dan Olahraga yang diwakili oleh Kantor Perizinan Perusahaan Layanan Olahraga.

Kementerian meminta federasi olahraga untuk mematuhi sepenuhnya isi surat edaran tersebut dan menjalankannya terhitung sejak tanggal penerbitannya, disertai pembatalan atau penghentian setiap prosedur atau praktik yang melanggar ketentuannya.

Kementerian menegaskan bahwa federasi olahraga memikul tanggung jawab penuh atas setiap pelanggaran atau pelampauan terhadap ketentuan surat edaran, dalam batas kewenangan dan tanggung jawab yang ditetapkan secara hukum.

Surat edaran Kementerian Pemuda dan Olahraga ini menetapkan kerangka yang jelas mengenai kewenangan federasi dan Kementerian dalam berkas perizinan penyelenggaraan aktivitas, dan melarang federasi memberikan kepada entitas atau perusahaan mana pun suatu dasar yang dapat ditafsirkan secara hukum sebagai izin untuk menjalankan aktivitas tanpa memperoleh izin dari pihak yang berwenang.