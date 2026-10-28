Kementerian Luar Negeri China pada hari Rabu ini mengumumkan sikap yang penuh kehati-hatian diplomatik terhadap krisis yang menimpa bintang Prancis Kylian Mbappe, dengan menegaskan bahwa mereka menghargai permintaan maafnya, namun di sisi lain menahan diri untuk memberikan sinyal apa pun terkait pencabutan langkah-langkah pemboikotan yang dijatuhkan terhadap dirinya dan terhadap Liga Spanyol.

Juru bicara Kementerian, Guo Jiakun, menjawab pertanyaan mengenai pernyataan pemain Prancis itu sebagaimana dilaporkan kantor berita Spanyol "efe", mengatakan: "Kami menaruh perhatian pada permintaan maaf yang disampaikan oleh pihak yang bersangkutan." Dan ketika ditanya kembali secara langsung apakah permintaan maaf ini akan berkontribusi pada pencabutan pemboikotan, ia hanya mengulang jawaban yang sama tanpa tambahan.

Keseleo lidah dalam tiga bahasa

Mbappe sebelumnya pada hari Selasa kemarin mempublikasikan permintaan maaf resmi dalam bahasa Prancis, China, dan Inggris, yang di dalamnya ia menyebut apa yang terlontar darinya sebagai "keseleo lidah", mengakui bahwa kata-katanya telah menyakiti banyak orang di China dan di antara komunitas China di luar negeri, serta menyatakan "rasa hormatnya yang mendalam" terhadap bangsa China dan sejarahnya.

Percikan krisis ini bermula dari sebuah wawancara di mana Mbappe mengatakan bahwa salah satu gambar satir favoritnya adalah gambar hasil rekayasa yang menampilkan wajahnya di atas wajah "seorang diktator China", dalam rujukan yang jelas — tanpa menyebut nama — kepada mantan pemimpin Mao Zedong.

Pertandingan berikutnya SAN LaLiga 10.15 RMA

Mao, pendiri Republik Rakyat China pada tahun 1949, menempati posisi sentral dan sakral dalam narasi nasional Partai Komunis, sebagai simbol pemulihan kedaulatan setelah apa yang disebut "abad penghinaan", meskipun partai itu sendiri mengakui bencana dari sebagian kebijakannya seperti "Lompatan Jauh ke Depan" dan "Revolusi Kebudayaan".

Runtuhnya para sponsor dan terhentinya siaran

Konsekuensi ekonomi tidak lama datang, pernyataan itu memicu runtuhnya secara langsung perjanjian komersial besar dengan raksasa perusahaan China, yaitu "Dongpeng", "Mengniu", dan "Milkground", di samping penerapan pembatasan terhadap konten pemain itu di berbagai platform digital, serta penangguhan siaran pertandingan Liga Spanyol "LaLiga" di televisi pemerintah China sejak hari Senin 26 Oktober.





Langkah-langkah Spanyol untuk meredam krisis

Di tengah kerugian-kerugian ini, Liga Spanyol bergerak cepat, Liga pun meminta maaf atas pelanggaran tersebut, dan presidennya Javier Tebas pada hari Selasa kemarin bertemu dengan duta besar China untuk Spanyol, Yao Jing, untuk membahas solusi perselisihan dan mencegah dampaknya terhadap perjanjian kerja sama, dengan menyebut China sebagai "mitra strategis".

Dalam perkembangan yang mencolok, Grup Media China (CMG), pemilik stasiun resmi CCTV, pada hari Rabu ini menegaskan dalam sebuah pernyataan yang dirilis pukul enam sore waktu setempat, bahwa mereka telah menerima melalui Liga LaLiga sebuah surat permintaan maaf resmi dari klub Real Madrid kepada bangsa China.

Dalam cuplikan surat yang dipublikasikan oleh grup tersebut tertulis: "Klub kami menaruh rasa hormat yang mendalam kepada China, sejarahnya, budayanya, dan rakyatnya", disertai penegasan keinginan klub untuk terus memperkuat hubungannya dengan negara Asia itu, yang dilampiri dengan permintaan maaf Mbappe secara terbuka.

Meskipun menegaskan telah menerima kedua surat itu, CMG tidak menentukan apakah mereka menganggap permintaan maaf tersebut sudah cukup, dan tidak mengumumkan perubahan apa pun dalam keputusan penangguhan siaran pertandingan LaLiga, atau pertandingan Mbappe, atau iklan-iklan yang menampilkannya.

Pernyataan ini datang hanya beberapa jam setelah sikap keras dari Pusat Olahraga dan Pemuda yang bernaung di bawah CMG, yang di dalamnya menolak narasi sebuah media Spanyol yang mengklaim bahwa pernyataan Mbappe adalah "ekspresi pribadi" dan tidak dimaksudkan untuk melukai.

Organisasi itu menegaskan bahwa kata-kata pemain tersebut telah melampaui batas yang dapat diterima dan kebebasan berekspresi, seraya memperingatkan Real Madrid bahwa mereka tidak dapat mengelak dari tanggung jawabnya, dan bahwa "tanpa permintaan maaf yang memuaskan, tidak ada ruang untuk berdiskusi".



