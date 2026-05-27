Kementerian Kehakiman bersikap sangat keras terhadap Quincy Promes dan ingin merampas seluruh harta kekayaan sang penyerang

Quincy Promes kemungkinan harus mengembalikan jutaan euro yang diduga diperoleh sang penyerang sayap dari perdagangan narkoba, demikian terungkap pada Rabu. Pengacara Geert-Jan Knoops secara khusus membahas jumlah uang yang mungkin harus dikembalikan oleh Promes.

''Jumlah yang disebutkan dalam laporan adalah delapan juta euro,'' kata Knoops seperti dikutip oleh Algemeen Dagblad dan media lainnya. ''Namun, apakah jumlah itu benar-benar akan dituntut masih sangat tidak jelas. Selain itu, kasus pidananya masih dalam proses banding.''

Di Pengadilan Amsterdam, sidang koordinasi dalam kasus terhadap Promes akan digelar pada Jumat ini. Penyerang yang saat ini tidak terikat klub tersebut tidak hadir di sana, begitu pula pengacaranya Geert-Jan Knoops dan pasangannya Carry Knoops.

Geert-Jan Knoops menekankan pada Rabu bahwa dalam "laporan penyitaan" disebutkan jumlah delapan juta euro. Yang tidak jelas adalah apakah jumlah tersebut hanya akan ditagih dari Promes. "Bagaimanapun, masih belum jelas apa yang tepatnya akan ditagih oleh Kejaksaan Agung."

Promes dijatuhi hukuman enam tahun penjara secara in absentia pada Februari 2024 atas perannya dalam perdagangan narkoba skala besar. Dari percakapan chat yang disadap, terungkap bahwa penyerang tersebut pada Januari 2020 mengarahkan kurir untuk mengimpor dua kiriman narkoba seberat 650 dan 712 kilogram. Bea cukai menyita salah satu dari dua kiriman narkoba tersebut. Dari kiriman lainnya, diperoleh keuntungan jutaan euro.

Mantan pemain Ajax dan tim nasional Belanda itu membantah keterlibatannya dan mengajukan banding. Promes akhirnya ditangkap di Dubai dan diekstradisi ke Belanda. Ia kini telah ditahan selama lebih dari setahun sambil menunggu persidangannya.

Geert-Jan Knoops kecewa dengan tindakan Kejaksaan Agung dan menyebutnya sebagai "sangat terburu-buru". "Kemungkinan besar sidang koordinasi ini dimaksudkan untuk melihat apakah mereka bisa memulai prosedur ini sama sekali, mengingat dia belum divonis dalam sidang banding. Proses itu baru akan dimulai sepenuhnya. Dan jika dia dibebaskan, tentu saja dia tidak perlu mengembalikan apa pun."

Tak lama setelah Promes divonis bersalah pada tahun 2024, Kejaksaan menyita properti mewah di beberapa tempat, termasuk Almere, Amsterdam, Utrecht, dan Abcoude. Jika dia kembali divonis bersalah dalam banding, dan ternyata Promes harus mengembalikan jutaan euro uang hasil narkoba, maka Kejaksaan Agung, jika terdakwa tidak mampu atau tidak mau membayar, dapat memutuskan untuk menjual semua properti tersebut hingga seluruh uang dikembalikan, demikian penjelasan Knoops di akhir.