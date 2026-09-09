Dalam perkembangan mengejutkan atas kasus yang mengguncang Spanyol, Kementerian Dalam Negeri Spanyol membuka proses disipliner mendesak terhadap para petugas Kepolisian Nasional yang menyerang secara brutal seorang suporter di bawah umur pendukung klub Barcelona di Kota Elche, dalam sebuah keputusan yang oleh kementerian disebut muncul setelah terbukti bahwa tindakan polisi tersebut "tidak dapat dibenarkan dengan cara apa pun".

Menteri Dalam Negeri Spanyol, Fernando Grande-Marlaska, mengumumkan pada Rabu, dalam sesi interpelasi pemerintah di parlemen, dibukanya penyelidikan resmi atas dugaan pelanggaran berat, sebagai jawaban atas pertanyaan dari anggota parlemen Marta Madrenas.

Marlaska menjelaskan bahwa penyelidikan internal awal menyimpulkan bahwa "informasi rahasia" harus melalui tinjauan resmi untuk menentukan apakah tindakan-tindakan ini merupakan pelanggaran berat atau sangat berat, seraya menegaskan bahwa tindakan itu tidak dapat dibenarkan terlepas dari kenyataan bahwa orang tersebut membawa simbol yang "sepenuhnya sah", yaitu bendera Catalonia (Senyera).

Anak di bawah umur dan bendera "Estelada": rincian penyerangan

Rincian insiden ini bermula pada 23 Agustus lalu, sebelum pertandingan Barcelona dan Elche, ketika polisi menahan dan mengamankan seorang suporter di bawah umur secara kasar, karena membawa bendera "Estelada", bendera kemerdekaan Catalonia, di dekat Stadion Martinez Valero.

Tindakan yang secara terbuka disebut oleh presiden Barcelona, Joan Laporta, sebagai "tidak proporsional dan penuh kekerasan" serta tidak ada kaitannya dengan kebebasan berekspresi, sementara klub asal Catalonia itu mengeluarkan pernyataan bernada keras yang mengecam dengan kalimat sekeras-kerasnya "penggunaan kekuatan yang berlebihan dan tidak dapat dibenarkan" terhadap anggota dan para pendukungnya.

Solidaritas luas dan insiden kedua

Kasus pemuda ini mendapat solidaritas luas di dalam lingkungan klub, di mana tokoh-tokoh terkemuka seperti bintang Gavi dan presiden Laporta menyatakan dukungan penuh mereka kepada korban dan keluarganya.

Dalam konteks terkait, anggota parlemen dari partai Junts mengecam terjadinya insiden serupa pada Minggu lalu di Alcorcon (Madrid) yang juga melibatkan bendera Estelada, sebuah insiden yang menurut menteri perlu "ditempatkan dalam konteksnya" tetapi keadaannya "sepenuhnya berbeda dan terpisah dari keadaan di Elche".

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