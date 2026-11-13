"Kemenangan yang Tampak Mustahil Mengembalikan Gli Azzurri": Italia Menari di Bawah Hujan Usai Kejutan Prancis

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Media Italia merayakan kemenangan besar tim nasional negaranya atas Prancis dengan skor 3-1, kemarin Kamis, di UEFA Nations League, menganggap bahwa kemenangan tersebut menjadi awal baru bagi Azzurri beberapa bulan setelah kejutan kegagalan lolos ke Piala Dunia 2026.

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Setelah Italia absen dari putaran final Piala Dunia dalam tiga edisi terakhir, media lokal menemukan alasan yang cukup untuk merayakan malam ini, setelah timnas Italia berhasil mengalahkan Prancis, meski terdapat perbedaan besar dalam kualitas nama-nama pemain kedua timnas.

Sementara timnas Prancis, peringkat keempat dunia di Mondial 2026, memasuki pertandingan Kamis kemarin di Stadion San Siro dengan tujuan meraih kemenangan demi memastikan puncak Grup Satu dari jalur pertama, tuan rumah justru mengejutkan mereka dengan penampilan penuh perjuangan yang membuat mereka unggul.

Meski tim asuhan pelatih Zinedine Zidane unggul lebih dulu lewat gol cepat, Italia bangkit dengan remontada luar biasa, dan merebut posisi pertama dengan raihan 10 poin, unggul atas Prancis berkat selisih pertemuan langsung.

Daniele Manusia, koresponden jaringan "RMC" di Italia, mengatakan: "Bagi Italia, ini adalah pencapaian luar biasa, dan hampir sulit dipercaya. Dari sudut pandang kami, Prancis adalah timnas terbaik di dunia dari segi pemain. Italia tidak berada di dunia yang sama dengan Prancis dari sisi kemampuan individu, tetapi mereka meraih kemenangan melalui cara bermain."

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"San Siro mulai percaya pada awal era baru Mancini"

Surat kabar "La Gazzetta dello Sport" merayakan awal baru yang dipimpin pelatih Roberto Mancini, dan memasang judul utama yang mencolok di sampulnya: "Italia bergetar".

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Surat kabar itu menyindir kondisi cuaca yang sulit yang menyertai pertandingan, dengan mengatakan: "Pernahkah Anda mencoba bermain sepak bola di kolam renang?".

Mereka menambahkan: "Begitulah sepuluh menit pertama bagi Italia terlihat: air di mana-mana. Hujan turun deras dan Prancis menekan dengan kuat, mereka menenggelamkan dan mencekik kami. Peluang berjatuhan, dan betapa derasnya hujan peluang itu! Hal itu bisa saja terlihat seperti awal sebuah mimpi buruk, tetapi Prancis sedikit mereda dan Italia menemukan kembali keseimbangannya."

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Surat kabar itu berhenti pada titik balik pertandingan, yakni gagalnya Sebastiano Esposito mengeksekusi tendangan penalti pada menit ke-59, dengan menganggap bahwa momen itu mengubah jalannya laga.

Mereka menulis: "Semua orang memikirkan hal yang sama: sudah berakhir, pertandingan berbalik. Dan memang, berbalik untuk keuntungan Italia. Italia menjadi mengendalikan pertandingan, dan San Siro mulai percaya bahwa kami telah mengalahkan timnas terbaik di dunia, dan bahwa era baru Mancini telah resmi dimulai."

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"Italia memulihkan kebesarannya"

Di sisi lain, surat kabar "La Repubblica" menilai bahwa "Italia memulihkan kebesarannya", sementara "Corriere della Sera" merayakan apa yang mereka sebut sebagai awal kembalinya timnas ke pentas utama, sambil meminta agar nilai kemenangan ini tidak diremehkan.

Surat kabar itu mengatakan: "Di bar, trem, dan kereta, sebagian orang akan mengatakan kepada Anda bahwa Italia selalu menang ketika pertandingan kurang penting, dan bahwa Prancis, tanpa Mbappe dan Dembele, akan menyelesaikan grup di puncak. Mungkin itu benar, tetapi apa pentingnya?".

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Mereka menambahkan: "Delapan bulan lalu, kami terjebak di Zenica tanpa jalan keluar, sementara sekarang San Siro bergetar penuh kegembiraan di bawah hujan, seolah-olah timnas Italia yang mengalahkan Prancis di kandangnya untuk pertama kali sejak tahun 1962, ketika Altafini mencetak dua gol, selalu ada dan tidak pernah tersandung."

"Malam yang terlihat mustahil"

Surat kabar itu mengakhiri pembicaraannya tentang timnas Italia dengan nada optimistis, seraya menyebutkan bahwa tim saat ini membawa tanda-tanda jelas tentang kemungkinan membangun generasi baru.

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Mereka menulis: "Di tengah tarian di bawah hujan, Italia menganugerahi diri mereka sebuah malam yang tampak nyaris mustahil, tetapi sebaliknya, malam itu adalah kebahagiaan murni yang membawa harapan akan masa depan yang layak bagi empat bintang yang menghiasi kostum Azzurri."

Mereka menambahkan: "Dari Pio hingga Caiodi, dari Calafiori hingga Cambiaghi, melewati Scalvini dan Vergara, kita berhadapan dengan timnas yang rata-rata usia para pemainnya 25 tahun, dan menatap ke masa depan."