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Thomas Tuchel memuji ketangguhan mental Inggris setelah timnya meraih kemenangan penting 2-1 atas Kroasia di UEFA Nations League. Meski sempat kehilangan konsentrasi sehingga tim tamu bisa menyamakan kedudukan, pelatih kepala itu merasa optimistis melihat kemampuan timnya untuk kembali mengendalikan permainan dan mencetak gol penentu kemenangan di Wembley.

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Tuchel mengidentifikasi aspek yang perlu diperbaiki

Tuchel segera memuji kegigihan para pemainnya setelah malam yang diwarnai beragam emosi di Wembley. Meski Inggris meraih poin penuh, pelatih asal Jerman itu mencatat bahwa timnya harus melewati periode permainan yang tidak konsisten untuk mengamankan hasil tersebut. Setelah Morgan Rogers mencetak gol pembuka yang apik, Inggris membiarkan Kroasia kembali bersaing sebelum Harry Kane meredakan ketegangan lewat titik penalti.

Menilai penampilan timnya, Tuchel mengakui bahwa pertandingan itu jauh dari mudah meski Inggris sempat mendominasi. "Kemenangan yang bagus," kata pelatih kepala Inggris itu. "Kami sangat menginginkan kemenangan ini dan saya rasa kami pantas mendapatkannya. Ini kerja keras melawan lawan yang bagus. Kami butuh waktu untuk menemukan ritme permainan, tetapi setelah 15 menit, kami bermain cukup baik. Kami mencetak gol, bermain lebih baik dan lebih percaya diri, serta menghasilkan beberapa aksi bagus dan peluang yang cukup menjanjikan."

Menyoroti penurunan performa di tengah pertandingan

Salah satu sorotan utama dari pertandingan tersebut adalah penurunan kualitas permainan pada peralihan antara kedua babak. Inggris tampak memegang kendali sebelum gol penyama kedudukan Petar Sucic sempat mengejutkan penonton di Wembley. Tuchel tak segan mengkritik kesalahan teknis yang muncul dalam permainan timnya, seraya mencatat bahwa kurangnya konsentrasi hampir berakibat fatal saat menghadapi tim Kroasia yang mampu memanfaatkan peluang.

"Kami sedikit ceroboh pada akhir babak pertama, tetapi mengawali babak kedua dengan sangat baik. Kami tidak mencetak gol kedua, kebobolan dari situasi bola mati, lalu menunjukkan respons yang bagus," lanjutnya. "Kami menciptakan cukup banyak peluang, cukup untuk mencetak gol ketiga. Setelah itu, pertandingan selalu bisa menjadi ketat dan sulit karena mereka memiliki situasi bola mati yang berbahaya. Namun, kami berhasil menuntaskan tugas, dan itu penting karena ini adalah momen istimewa bagi Harry. Dia mencetak gol kemenangan, jadi ini malam yang sempurna."

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Kane menandai pencapaian penting

Pertandingan itu menjadi tonggak penting bagi Kane, yang mencatatkan penampilan ke-126 bersama tim nasional. Penyelesaian apiknya dari titik penalti menghasilkan gol ke-92 di level internasional, sekali lagi membuktikan bahwa ia tetap menjadi sosok andalan dalam serangan Inggris. Tuchel sangat senang penyerang berpengalaman itu dapat menandai malam bersejarahnya dengan kontribusi penentu yang pada akhirnya menjadi pembeda kedua tim.

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Tuchel menilai respons tim terhadap kemunduran itu sebagai hal yang paling memuaskan pada malam tersebut. "Kami jelas tim yang lebih baik saat itu. Kami mengawali babak kedua dengan sangat kuat, Declan Rice menciptakan peluang indah, dan mereka memblokirnya di garis gawang," ujarnya.

Berfokus pada disiplin teknis

Meski gol Kane menghadirkan suasana perayaan, Tuchel tetap berfokus pada detail taktis yang perlu diperbaiki. Ia mengungkapkan rasa frustrasinya atas kejadian ketika timnya "kehilangan bola dengan mudah" di area berbahaya, yang memungkinkan Kroasia membangun tekanan. Bagi pelatih yang mengutamakan kendali dan ketepatan, kesalahan tanpa tekanan itu menjadi tantangan berikutnya yang harus diatasi skuadnya seiring perjalanan mereka.

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"Rasanya gol akan datang, tetapi kami beberapa kali kehilangan bola dengan mudah di area pertahanan sendiri, yang sedikit menghambat momentum. Kesalahan teknis, konsentrasi, entah apa penyebabnya. Itu tetap situasi bola mati yang berbahaya dan kami sedikit berperan dalam terciptanya situasi itu. Situasi sulit di kotak penalti kami selalu bisa terjadi. Yang penting adalah merespons, dan kami melakukannya," pungkas Tuchel.