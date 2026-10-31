Kemenangan bersejarah yang diraih klub Al Shabab atas Al Ahli di Liga Roshn Saudi tidak hanya terjadi di dalam lapangan, karena tim ibu kota tersebut juga memenangi pertempuran sengit di luar lapangan.

Al Shabab mengalahkan Al Ahli dengan skor 6-1, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya Jumat kemarin, di Stadion SHG Arena, ibu kota Saudi, Riyadh, pada pekan kedua belas kompetisi Liga Roshn.

Setelah pertandingan berakhir, akun resmi klub Al Shabab di platform "X" dengan piawai menyindir Al Ahli usai kekalahan telak tersebut, dengan memublikasikan sekitar 10 cuitan sindiran pada waktu malam.

Awalnya terjadi saat pertandingan berlangsung, ketika akun Al Shabab mengunggah foto para suporter Al Ahli yang meninggalkan stadion lebih awal, dengan komentar: "Kali ini mundurnya lebih cepat".

Akun "Al Luyuts" mengacu pada kemenangan bersejarah atas "Ar Raqi" dengan skor 6-1 pada tahun 2008, di perempat final Piala Pelayan Dua Kota Suci, yang memaksa para pemain Al Ahli berpura-pura cedera untuk mengakhiri pertandingan lebih awal.

Setelah itu, akun Al Shabab mengunggah hasil pertandingan dengan kalimat yang menggelitik, dengan memberi selamat kepada para suporter atas kemenangan bersejarah ini, berkomentar: "Selamat atas kemenangan termudah wahai Al Luyuts".

Al Shabab juga kembali mengungkit pertandingan tahun 2008, setelah mengunggah gambar sebuah novel fiktif berjudul "Bagaimana Benteng Dirobohkan: Antara Penarikan Diri dan Pelarian", dengan kalimat "Akhir dari novel".

Akun Al Shabab menyindir akun Al Ahli secara langsung, setelah yang terakhir mengunggah kabar berakhirnya pertandingan tanpa menyebutkan hasil, lalu dibalas dengan gambar hasil pertandingan, berkomentar: "Katakan saja dan jangan malu".

Akun Al Shabab juga mengunggah gambar rekayasa yang menempatkan tim Al Shabab di atas, dan Al Ahli di bawah, dengan kalimat: "Naiklah ke atas dan terlihatlah jaraknya bagimu".

Akun Al Shabab mengunggah gol-gol pertandingan seolah-olah merupakan bagian dari gim video terkenal, dengan komentar: "Tingkat kesulitan: Al Ahli".

Al Shabab tidak cukup sampai di situ, bahkan menggambarkan pertandingan melawan Al Ahli hanya sebagai pertandingan persiapan untuk menghadapi Abha, yang berada di dasar klasemen Liga Saudi, yang dijadwalkan pada Kamis mendatang, di pekan ketiga belas Liga Roshn.

Pada akhirnya, akun Al Shabab menggunakan kalimat terkenal milik para suporter Al Ahli, dengan menulis: "Jika Al Shabab tidak menang, bumi pun tidur dengan tenang".

Selain itu, akun Al Shabab menggunakan skor enam gol dalam seluruh cuitan yang diunggahnya setelah pertandingan, baik untuk foto maupun untuk klip video perayaan, atau bahkan untuk mengajak para suporter memesan jersey dari toko.