Melawan pemuncak klasemen Galatasaray Istanbul yang hingga saat itu masih belum terkalahkan, Trabzonspor menang meyakinkan 4-0 (3-0). Salah mencetak hat-trick, sementara gol keempat dari Noah Saviolo juga ia siapkan lewat assist.

Salah membawa timnya unggul sejak menit keempat. Setelah memberikan umpan untuk gol 2-0 Saviolo (39), ia kembali mencetak gol ketiga sesaat sebelum turun minum (44). Pada menit ke-80, ia menutup laga dengan gol 4-0.

Bagi Reis, tiga poin ini menjadi "debut yang sempurna", mengingat mantan pelatih VfL Bochum dan FC Schalke 04 itu baru diperkenalkan sebagai pelatih baru Trabzonspor pada Rabu lalu.

"Kami hanya menjalani dua sesi latihan intensif sepanjang pekan ini. Fakta bahwa tim menjalankan rencana pertandingan saya, dengan permainan transisi yang menyerang secara mendadak dan pressing agresif, tanpa kesalahan membuat saya bangga. Ini adalah ganjaran yang pantas atas kerja keras para pemain dalam beberapa hari terakhir," puji pria 52 tahun itu terhadap penampilan timnya.

Tentang Salah yang mencetak tiga gol, Reis berkata: "Memiliki pemain dengan kualitas sepertinya di dalam tim adalah sebuah privilese. Tetapi hari ini seluruh tim menutup ruang dengan sempurna, baik dalam bertahan maupun menyerang."

Sang superstar Mesir itu sendiri menyebut ini sebagai kemenangan penting bagi Trabzonspor. "Kami telah melalui pekan-pekan yang tidak mudah. Pelatih baru memberi kami begitu banyak kepastian taktis dalam waktu singkat. Kami tahu bahwa Galatasaray rentan saat bergerak mundur setelah kehilangan bola - kami memanfaatkan ruang-ruang itu dengan sangat efektif. Kemenangan ini harus menjadi tolok ukur untuk pekan-pekan mendatang."

Bagaimana situasi klasemen di Süper Lig?

Di kubu Galatasaray, Leroy Sane tampil sebagai starter, tetapi sama sekali tidak mampu memberi pengaruh. Sementara itu, mantan rekan setimnya di tim nasional, Ilkay Gündogan, sama sekali tidak dimainkan dan duduk di bangku cadangan selama 90 menit.

Di klasemen Süper Lig Turki, Trabzonspor untuk sementara naik ke peringkat kelima berkat tambahan tiga poin, tetapi masih bisa tergeser setelah pertandingan-pertandingan pada Minggu.

Di sisi lain, Galatasaray untuk pertama kalinya kehilangan poin dalam kompetisi yang sedang berjalan. Namun, tim asuhan pelatih Okan Buruk itu masih tetap unggul satu poin atas rival sekota Besiktas di puncak klasemen.