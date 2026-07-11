Kemenangan telak... Al-Ahli Saudi menunjukkan taringnya lewat penampilan luar biasa dalam laga persahabatan pertamanya

Al-Ahli Saudi memulai persiapan untuk musim baru dengan sempurna, setelah meraih kemenangan telak atas tim Benzgau Zalfelden dari Austria dengan skor 8-0 dalam pertandingan persahabatan pertamanya di kamp pelatihan yang digelar di Austria.

"Al-Raqi" tampil sangat agresif sejak menit-menit awal, menguasai sepenuhnya jalannya pertandingan, dan berhasil mengancam gawang lawan berkali-kali, memanfaatkan perbedaan kualitas teknis dan fisik yang jelas antara kedua tim.

Pertandingan ini juga menjadi ajang penampilan gemilang bagi penyerang muda asal Brasil, Ricardo Matias, yang mencetak dua gol dan tampil menonjol, sekaligus menegaskan bahwa ia memiliki kemampuan menyerang yang menjanjikan yang mungkin memberinya ruang lebih besar selama masa persiapan saat ini.

Selain itu, Mishaal Al-Mutairi memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh staf pelatih dan berhasil mencetak satu gol, sebuah sinyal positif yang mencerminkan kesiapannya serta keinginannya untuk membuktikan diri sebagai salah satu pilihan tim untuk musim depan.

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Penampilan gemilang tidak hanya ditunjukkan oleh para pemain muda, karena para pemain baru juga langsung meninggalkan kesan positif sejak awal. Musa Abu Bakar mencetak gol, sementara Edward Spirtzyan memulai debutnya bersama Al-Ahli dengan gol lainnya, sehingga memberikan sinyal yang meyakinkan kepada para pendukung mengenai kemampuan mereka untuk memberikan kontribusi yang dibutuhkan.

Di sisi lain, staf pelatih memberikan kesempatan kepada sejumlah pemain muda untuk mengasah pengalaman, di mana duo penjaga gawang Ali Bakhshwin dan Salman Al-Jadani, bersama dengan Salem Abdullah, turut diturunkan—langkah yang menegaskan komitmen klub dalam mempersiapkan talenta-talenta muda dan memberi mereka kesempatan berinteraksi dengan tim utama.

Dengan kemenangan besar ini, Al-Ahli mencatatkan awal yang sempurna untuk pemusatan latihannya di Austria, dan menunjukkan taringnya lebih awal sebelum menghadapi ujian yang lebih berat, di tengah indikasi positif pada lini serang dan integrasi para pemain baru, hal-hal yang memberikan dorongan penting bagi staf pelatih menjelang dimulainya musim baru.