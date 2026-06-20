Kemenangan tanpa keajaiban!.. Brasil mengalahkan Haiti dan menyingkirkannya dari Piala Dunia

Brasil memastikan lolos ke babak 32 besar dan memuncaki Grup C berkat kemenangan telak 3-0 atas Haiti, dalam pertandingan yang menampilkan penampilan gemilang Matheus Cunha dengan dua gol serta Vinícius Júnior yang mencetak satu gol, sehingga Haiti menjadi tim pertama yang secara resmi tersingkir dari Piala Dunia 2026.

Pelatih Carlo Ancelotti melakukan perubahan pada susunan pemain setelah hasil imbang 1-1 yang mengecewakan melawan Maroko, dengan menurunkan Danilo sebagai bek kanan dan memilih Cunha daripada Igor Thiago di lini serang, sementara tim Haiti memperkuat pertahanannya dengan Kevin Duvern dan memilih José Casimir di lini serang untuk mengandalkan serangan balik.

“La Seleção” kesulitan menemukan ritme permainannya melawan tim yang terorganisir secara defensif, di mana gol Ravinia dianulir karena offside pada menit ke-12 setelah umpan brilian dari Bruno Guimarães, sebelum pemain Barcelona itu membuang peluang emas dengan tendangan akurat yang meleset tipis di samping gawang pada menit (22).

Namun, peluang ketiga itulah yang menjadi penentu, di mana Cunha membuka skor setelah kiper Johnny Placid menepis tendangan Vinícius Júnior, dan Hans Delcroix menghalau bola ke arah penyerang tersebut yang kemudian menyarangkannya ke gawang (1-0), pada menit ke-23.

Meskipun unggul, Brasil sempat tertekan, namun Haiti gagal memanfaatkan periode dominasi mereka, hingga Konya kembali mencetak gol dan menggandakan keunggulan setelah menerima umpan brilian dari Vinícius Júnior (2-0), pada menit ke-36, sebelum bintang Brasil itu menutup babak pertama dengan gol ketiga melalui tendangan datar yang akurat setelah menerima umpan terobosan dari Lucas Paquetá (3-0, menit ke-45+3).

Pada babak kedua, Brasil menerapkan gaya permainan yang lebih hati-hati berkat keunggulan yang nyaman, yang memberi Haiti kesempatan untuk menekan. “Grenadiers” nyaris memperkecil ketertinggalan dari tendangan sudut yang dieksekusi oleh Ricardo Adi, namun Alisson Becker melakukan penyelamatan gemilang (menit ke-63), sebelum tendangan Duvern meleset tipis di samping tiang kiri beberapa detik kemudian (menit 65).

Timnas Brasil membalas dengan tendangan keras dari Gabriel Martinelli yang membentur mistar gawang (menit 68), sementara gol Endrick dianulir karena offside (menit 78), sehingga pertandingan berakhir dengan kemenangan yang pantas bagi Brasil.

Dengan hasil ini, Brasil mengumpulkan 4 poin dan memuncaki Grup C, sementara Haiti tersingkir dari turnamen setelah menelan kekalahan kedua berturut-turut, sehingga menjadi tim pertama yang secara resmi tersingkir dari Piala Dunia.

Perlu dicatat bahwa Maroko menempati posisi kedua dengan 4 poin juga setelah meraih kemenangan tipis 1-0 atas Skotlandia dalam pertandingan lain di grup tersebut, sementara Brasil bersiap menghadapi Skotlandia di babak terakhir untuk menentukan posisi teratas.