Bagikan Ikuti GOAL di Google

Pemecatan pelatih asal Maroko, Hussein Ammouta, dari kursi pelatih Al Ahly Mesir setelah kekalahan 0-2 dari Pyramids pada pekan kesembilan Liga Primer Mesir memicu gelombang reaksi luas di media Maroko. Media-media tersebut menyoroti keputusan itu dari berbagai sudut pandang, mulai dari keheranan atas waktunya hingga pertanyaan tentang alasan yang mendorong manajemen klub mengakhiri tugas sang pelatih meski catatan statistiknya positif.

Iklan

Keputusan Al Ahly mengakhiri secara mengejutkan perjalanan Ammouta dan staf pelatihnya, setelah tim gagal melewati hadangan Pyramids dalam laga yang menjadi kekalahan pertama mereka di liga musim ini. Jarak dengan pemuncak klasemen pun melebar menjadi tujuh poin, sementara tekanan terhadap staf pelatih kian meningkat.

Dalam pernyataan resmi yang dirilis pada jam-jam awal Selasa pagi, Al Ahly menyampaikan terima kasih kepada Hussein Ammouta dan staf pelatihnya. Klub menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil berdasarkan pandangan yang diajukan oleh Yasseen Mansour, wakil presiden klub, dan Sayed Abdel Hafiz, anggota dewan direksi. Keduanya ditugaskan mengawasi urusan sepak bola dan akan mengajukan kandidat pengganti untuk mengisi posisi tersebut dalam beberapa jam ke depan.

Statistik Ammouta Memicu Tanda Tanya

Media Maroko menyoroti catatan statistik Ammouta selama menangani Al Ahly dan menilai bahwa keputusan untuk melepasnya membuka pertanyaan mengenai alasan sebenarnya di balik berakhirnya tugas sang pelatih.

Situs asal Maroko, "Hespress", dalam artikel berjudul "Al Ahly Lepas Ammouta Meski Hasilnya Baik", menyebut bahwa perpisahan dengan sang pelatih terjadi meskipun ia mencatatkan hasil positif selama menangani Al Ahly.

Iklan Iklan

Situs tersebut menjelaskan bahwa Ammouta memimpin Al Ahly dalam 14 pertandingan resmi dengan catatan 11 kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dari Pyramids, sehingga persentase kemenangannya mencapai sekitar 79%. Menurut situs itu, angka-angka tersebut memunculkan tanda tanya terkait latar belakang keputusan manajemen yang mengejutkan ini.

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya ASK CAF Confederations Cup 11.00 AHL

Sementara itu, situs Maroko "Elbotola" mengangkat kabar ini dengan judul "Al Ahly Mesir Umumkan Pemecatan Pelatih Hussein Ammouta". Situs tersebut menyebut bahwa keputusan itu diambil setelah kekalahan dalam laga puncak liga, yang memberi Pyramids kesempatan memperlebar jarak di puncak klasemen, di tengah reaksi luas di dalam klub maupun di kalangan pendukungnya.

Penurunan Hasil Mempercepat Kepergian Ammouta

Adapun situs Maroko "le360" mengaitkan berakhirnya perjalanan Ammouta dengan kekalahan dari Pyramids. Situs itu menyebut kekalahan tersebut sebagai yang pertama bagi Al Ahly di liga musim ini, yang membuat raihan poin mereka tertahan di angka 20 di peringkat ketiga, sementara Pyramids mengoleksi 27 poin di puncak klasemen.

Iklan

Situs tersebut juga menyebut bahwa kekalahan itu bukan satu-satunya faktor di balik keputusan perpisahan. Dalam beberapa laga terakhir, performa dan hasil Al Ahly menurun secara bertahap, padahal pelatih asal Maroko itu mengawali tugasnya dengan kuat, yakni meraih 13 poin dari 15 poin yang mungkin didapat dalam lima pekan pertama.

Ditambahkan pula bahwa tim kehilangan sebagian momentumnya seiring berjalannya pertandingan, setelah beberapa kali membuang poin. Yang paling mencolok adalah hasil imbang 3-3 melawan El Qanah, sebelum kekalahan dari Pyramids memperlebar jarak dengan pemuncak klasemen dan membuat masa depan staf pelatih dipertaruhkan.

Iklan

Dengan sudut pandang ini, situs tersebut menyoroti kontras antara awal yang kuat dari Ammouta dan penurunan yang menyertai fase akhir perjalanannya. Menurut situs itu, menumpuknya hasil buruk membuat posisinya semakin sulit di mata manajemen klub.

Akhir Perjalanan Ammouta

Di sisi lain, situs "lesiteinfo" memilih judul "Resmi: Akhir Perjalanan Hussein Ammouta bersama Al Ahly Mesir". Situs tersebut menyebut bahwa hasil dan performa teknis tim mendapat kritik yang terus meningkat dalam beberapa waktu terakhir, sebelum kekalahan dari Pyramids mengakhiri tugas pelatih asal Maroko itu.

Iklan

Situs "sport7" juga mengangkat keputusan ini dengan judul "Resmi: Al Ahly Mesir Umumkan Perpisahan dengan Hussein Ammouta asal Maroko". Situs tersebut menegaskan bahwa kekalahan dari Pyramids merupakan yang pertama bagi Al Ahly di kompetisi musim ini dan membuat raihan poin mereka tertahan di angka 20, sementara Pyramids memperkokoh posisinya di puncak klasemen dengan 27 poin.

Dengan demikian, sudut pandang media Maroko beragam, mulai dari yang menyoroti catatan positif Ammouta hingga yang menitikberatkan penurunan performa dan hasil dalam beberapa pekan terakhir. Namun, benang merah di antara semuanya adalah keheranan atas berakhirnya tugas sang pelatih setelah hanya 14 pertandingan, serta tanda tanya mengenai kriteria yang dijadikan dasar oleh manajemen Al Ahly dalam mengambil keputusan tersebut.