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Kendati tim nasional Prancis menang atas Turki dengan skor 2-1, Zinedine Zidane, pelatih kepala Les Bleus, tidak menyembunyikan ketidakpuasannya terhadap penampilan timnya, terutama sepanjang babak pertama, yang diwarnai menurunnya tekanan terhadap lawan serta kesulitan dalam merebut kembali bola, hal yang membuatnya melontarkan kritik tajam kepada para pemain saat jeda istirahat.

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Bek Jeremy Jacquet, yang mengalami kesulitan sepanjang pertandingan yang digelar di Bordeaux, mengungkap detail pembicaraan Zidane dengan para pemain di dalam ruang ganti, menjelaskan bahwa sang pelatih tidak sampai berteriak, tetapi ia meninggikan suaranya untuk menekankan perlunya memperbaiki penampilan di lini pertahanan.

Jacquet berkata: Jacquet“Pelatih memberi tahu kami di antara dua babak bahwa menurutnya kami kurang tegas dalam merebut bola, dan kami berhasil memperbaiki hal itu pada babak kedua. Ia tidak berteriak, tetapi ia meninggikan suaranya untuk membicarakan aspek-aspek yang harus diperbaiki dalam proses merebut bola, dan ia menilai kami terlalu lama menahan bola. Ia ingin pertandingan berjalan lebih cepat dan dinamis”.

Zidane menjelaskan alasan kekesalannya

Zidane menegaskan, dalam pernyataan kepada radio “TF1”, bahwa lolos ke babak selanjutnya merupakan tujuan utama dari pertandingan ini, dan mungkin juga menyelesaikan grup di puncak klasemen, tetapi ia tidak puas dengan level yang ditampilkan para pemainnya, terutama terkait tekanan kepada lawan selama babak pertama.

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Pelatih asal Prancis itu berkata: “Tujuan kami adalah lolos, dan mungkin juga menyelesaikan grup di posisi pertama, tetapi kami merasa sedikit kecewa dengan kualitas penampilan, khususnya terkait tekanan pada babak pertama. Ketika kami tidak melihat beberapa hal yang kami harapkan di lapangan, kami merasa kecewa”.

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Ia menambahkan: “Tekanan adalah masalah utama, kami membiarkan munculnya ketidakseimbangan dalam penampilan kami dan tidak menjalankannya sesuai yang diinginkan. Kami memperbaiki hal itu di antara dua babak, dan level kami membaik setelahnya, tetapi ini adalah aspek-aspek yang masih harus kami kembangkan. Saya tidak senang, begitu pula para pemain, tetapi kami mampu memperbaiki beberapa hal”.

Sebaliknya, Zidane memuji perbaikan yang ditunjukkan tim di lini pertahanan, dengan menegaskan bahwa tanggung jawab untuk mencegah kebobolan gol tidak hanya berada pada para bek, tetapi menuntut komitmen seluruh pemain untuk bergerak dan menekan secara kolektif.

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Zidane bersiap menjalani tiga bulan analisis

Laga melawan Turki menjadi babak terakhir Prancis di fase grup UEFA Nations League, sekaligus menutup 5 pertandingan pertama Zidane sebagai kepala staf teknis timnas, yang mencatatkan kemenangan di 3 laga antara September dan Oktober, sebelum kekalahan dari Italia dengan skor 1-3 pada Kamis, lalu kemenangan atas Turki.

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Timnas Prancis tidak akan menjalani pertandingan internasional baru sebelum Maret mendatang, jadwal laga leg pertama dan leg kedua di perempat final turnamen, yang membuat Zidane berkomentar sambil berkelakar mengenai panjangnya masa penantian, dengan berkata: “Sekarang para pemain akan kembali ke klub mereka, dan mereka akan terus bermain setiap 3 hari. Kami tidak akan bertemu lagi sampai Maret, jadi saya akan menghabiskan sebagian waktu menatap langit-langit sampai saat itu tiba”.

Namun pelatih asal Prancis itu menyadari bahwa periode jauh dari timnas menuntut kerja intensif untuk persiapan menghadapi tahap berikutnya, terlebih waktu yang tersedia sebelum dua laga perempat final akan sangat terbatas.

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Zidane berkata: “Hal ini akan rumit, karena itu kami harus fokus pada hal-hal mendasar. Kami hanya akan memiliki tiga hari untuk bersiap menghadapi laga leg pertama dan leg kedua, dan itu waktu yang sangat singkat. Saya akan mengerahkan upaya besar selama tiga bulan ke depan untuk menganalisis segala sesuatu dengan baik, dan mencapai tingkat efektivitas setinggi mungkin dalam menjalankan apa yang kami rencanakan”.