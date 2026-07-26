Sang juara bertahan asal Inggris tetap tenang pada Grand Prix Hungaria, mengungguli Max Verstappen dengan Red Bull dalam suhu sekitar 30 derajat - dan membawa Papaya kembali ke puncak kelas utama setelah penantian panjang.

Saat rekan setimnya Oscar Piastri gagal finis pada fase akhir akibat masalah teknis, Norris merayakan kemenangan pertamanya sejak Brasil pada November lalu. "Indah sekali. Mobilnya luar biasa hari ini. Kerja keras membuahkan hasil. Mari lanjutkan seperti ini," kata Norris lewat radio kepada tim. "Saya kelelahan," ujarnya tak lama kemudian, tetapi: "Saya senang bisa kembali berada di posisi pertama."

Di belakang Verstappen, yang secara mengejutkan boleh bergembira atas podium berikutnya, pemuncak klasemen dunia Kimi Antonelli berhasil finis ketiga berkat aksi bangkit dari posisi start ketujuh. Dalam perebutan gelar, ia pun memperlebar keunggulannya atas Lewis Hamilton, yang terlambat mendapat penalti waktu lima detik karena kecepatan terlalu tinggi di pit lane dan finis kelima, menjadi 50 poin menjelang jeda musim panas selama empat pekan. Charles Leclerc finis keempat.

Juara dunia Norris menang di Hungaria - Antonelli ketiga

Sementara itu, George Russell kembali menerima pukulan telak di Silver Arrow kedua, setelah start yang katastrofik, rekan setim Antonelli itu hanya mampu finis di posisi ketujuh.

Sementara itu, Nico Hülkenberg mengakhiri paceklik pribadinya. Pebalap asal Emmerich itu finis kesembilan dengan Audinya dan dengan demikian meraih poin pertamanya untuk tim Jerman tersebut.

Beberapa jam sebelum balapan ke-11 musim ini, federasi dunia FIA memberikan sedikit kejelasan tambahan dalam kalender balapan. Sirkuit tradisional di Malaysia kembali setelah sembilan tahun, pada awal Oktober Grand Prix Bahrain akan digelar ulang di Sepang International Circuit. Balapan di Teluk Persia itu batal pada pertengahan April karena perang di Timur Tengah. "Sekali lagi kami membuktikan bahwa Formula 1 bisa beradaptasi, menemukan solusi, dan memberikan hasil, sehingga secara positif mengejutkan semua penggemar olahraga kami," ujar CEO Stefano Domenicali.

"Minggir, bodoh!" Piastri murka

Namun kemudian sorotan kembali tertuju pada jalannya balapan di Hungaroring. Sementara pengejar terdekatnya Leclerc merosot jauh saat start, pole-sitter Norris awalnya mampu mempertahankan posisinya - hingga ia melebar terlalu jauh di tikungan dua. Piastri memanfaatkan momen itu dan merebut pimpinan lomba. Lebih ke belakang, masalah Russell berlanjut, karena Silver Arrow miliknya hanya melaju lambat, ia pun merosot hingga posisi ke-18.

Fase awal tidak berjalan sesuai rencana bagi kedua Ferrari. Hamilton dan Leclerc memilih ban soft yang lebih cepat, tetapi pada lap-lap awal mereka tertahan di posisi keempat dan kelima di belakang Verstappen yang menggunakan medium. Karena itu, Hamilton menjadi pebalap pertama dari grup terdepan yang masuk pit pada lap ke-14 dan beralih ke ban keras Pirelli.

Verstappen menyusul satu lap kemudian, tetapi tak mampu mencegah undercut. Namun, dengan manuver menyalip yang kuat, pebalap Belanda itu kembali melewati rival lamanya tersebut. Tak lama berselang, kedua McLaren juga mengganti ban, hanya Antonelli yang tetap bertahan jauh lebih lama di lintasan dan baru masuk pit pada lap ke-23.

Dengan begitu, urutan lama kembali pulih. Piastri dan Norris melesat menjauh, tetapi pebalap Inggris itu terus menekan. Pada lap ke-34, pebalap Australia itu masuk untuk kedua kalinya - dan sesaat kemudian kesal ketika terjadi kontak dengan Carlos Sainz di Williams saat melap mobil lain. "Minggir, bodoh!" maki Piastri. Karena itu, Norris berada di depan setelah pit stop keduanya. Tak lama kemudian, Piastri menepi karena masalah.