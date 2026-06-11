Kemenangan pembuka... Meksiko mengawali Piala Dunia dengan mengalahkan Afrika Selatan

Tim nasional Meksiko membuka putaran final Piala Dunia 2026 dengan kemenangan telak atas Afrika Selatan, 2-0, pada Kamis malam, di Stadion Mexico City.

Timnas Meksiko tidak menunggu lama dan mengancam gawang "The Boys" dengan tendangan keras dari Raúl Jiménez pada menit kelima, namun kiper Williams berhasil menahannya dengan gemilang.

Serangan "El Tri" terus berlanjut hingga akhirnya mencetak gol pada menit kesembilan, melalui Julian Quionnes.

Timnas Afrika Selatan berusaha membalikkan keadaan dengan cepat, namun gagal mengubah skor, sehingga babak pertama berakhir dengan keunggulan Meksiko 1-0.

Di awal babak kedua, Afrika Selatan menerima pukulan telak dengan diusirnya pemainnya, Yaya Situle, pada menit ke-49.

Raúl Jiménez berhasil mencetak gol kedua untuk Meksiko melalui sundulan keras, setelah menerima umpan silang dari Roberto Alvarado pada menit ke-67.

Timnas Afrika Selatan gagal menembus pertahanan kokoh Meksiko, sebelum kembali menerima pukulan telak dengan diusirnya Thimba Zwane pada menit ke-84.

Pada menit (90+2), tim Meksiko bermain dengan 10 pemain setelah César Montes diusir, sehingga pertandingan berakhir dengan kemenangan "El Tri" dengan skor 2-0.

Timnas Meksiko dan Afrika Selatan berada di Grup A, bersama Korea Selatan dan Ceko.