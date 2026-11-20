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Keraguan terjawab: Bintang tenis Carlos Alcaraz menepis kekhawatiran soal cedera pahanya di ATP Finals lewat penampilan impresif.

Juara Grand Slam tujuh kali asal Spanyol itu juga memenangi laga grup ketiganya, mengalahkan petenis Italia Flavio Cobolli 6-4, 6-1, dan tampak berada dalam kondisi fisik prima.

Tampaknya tak ada yang menghalangi perburuannya atas gelar pertama di Turin; dengan demikian, Alcaraz tetap menjadi pesaing terberat bintang tenis Jerman Alexander Zverev.

Alcaraz mengenakan perban hitam di paha kirinya, yang telah diperiksa dengan MRI pada Kamis. Ia bergerak dengan baik dan tidak memberi lawannya peluang saat melakukan servis. Ia mempersingkat reli jika memungkinkan dan mencetak 29 pukulan winner yang mengesankan.

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Itu merupakan kemenangan ke-12 beruntun bagi Alcaraz. Setelah muncul sedikit kekhawatiran seusai laga grup keduanya melawan petenis Rusia Daniil Medwedew, sehari sebelumnya Alcaraz telah mendapat lampu hijau dari tim medisnya untuk melanjutkan turnamen.

Getty Images

Setelah meraih tiga kemenangan dalam tiga laga grup, ia akan menghadapi petenis Amerika Serikat Ben Shelton di semifinal pada Sabtu. Di final, duel yang sangat dinantikan melawan petenis nomor satu dunia Zverev bisa menantinya.

Dari segi permainan, Alcaraz sedang berada dalam performa terbaik. Petenis berusia 23 tahun itu datang ke Turin dengan kepercayaan diri tinggi setelah menjuarai turnamen di Wina dan Paris. Ia bisa menjadi petenis Spanyol ketiga setelah Manuel Orantes pada 1976 dan Àlex Corretja pada 1998 yang menyandang gelar juara dunia tidak resmi.