Pemain Norwegia Erling Haaland telah menorehkan namanya dengan huruf emas dalam sejarah sepak bola dunia, setelah membawa timnas negaranya melaju ke perempat final Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah, dengan menyingkirkan Brasil—juara dunia lima kali—berkat dua gol di menit-menit akhir yang membakar semangat para pendukung Norwegia.

Haaland, 25 tahun, yang dianggap sebagai salah satu pemain sepak bola terhebat dalam sejarah Norwegia, mengatakan sesaat setelah memimpin timnya meraih kemenangan bersejarah: “Ini adalah salah satu hari paling gila dalam sejarah Norwegia,” sambil menambahkan dengan nada penuh kebanggaan: “Mencetak dua gol ke gawang Brasil adalah sesuatu yang akan selalu saya banggakan.”

Pertandingan tersebut awalnya menampilkan performa yang kurang menonjol dari Haaland hampir sepanjang waktu, di mana ia hanya menyentuh bola beberapa kali, tetapi segalanya berubah setelah jeda minum di babak kedua, ketika ia berbicara dengan pelatihnya, Ståle Solbakken, yang mendorongnya untuk memberikan yang terbaik.

Harapan Solbakken itu bagaikan perintah bagi Haaland, yang kemudian mencetak gol pertama melalui sundulan pada menit ke-79, sebelum menambah satu gol lagi sebelum waktu normal berakhir, sehingga meningkatkan jumlah golnya di turnamen ini menjadi 7 gol, menyamai Kylian Mbappé dan Lionel Messi di puncak daftar pencetak gol terbanyak.

Haaland, yang dijuluki “Pembunuh yang Tersenyum” karena keahliannya yang luar biasa dalam menyelesaikan serangan dan ketenangannya yang luar biasa, memimpin daftar pencetak gol terbanyak timnas negaranya dengan 62 gol dalam 54 pertandingan, dengan rata-rata mencengangkan sebesar 1,15 gol per pertandingan.

Meskipun dinobatkan sebagai Pemain Terbaik dalam pertandingan tersebut, penyerang Manchester City ini, dengan kerendahan hatinya yang khas, mengaitkan pencapaian ini kepada kiper Orjan Niland, sambil berkata kepada para wartawan: “Bagi saya, dia adalah pemain terbaik dalam pertandingan ini, meskipun saya yang mencetak gol-gol tersebut. Dia telah menyelamatkan gawangnya dari banyak gol yang bisa saja membuat kami tersingkir dari turnamen ini.”

Dia menambahkan dengan nada rasa syukur yang jelas: “Dia adalah alasan kami bisa mencapai perempat final untuk pertama kalinya dalam sejarah kami, semua hormat untuknya.”

Haaland berkata: “Saya telah mencapai performa puncak beberapa kali selama turnamen ini, tetapi setiap kali, saya mencapai puncak baru.”

Dia menambahkan dengan keyakinan yang jelas: “Jika saya mendapat satu atau dua peluang, itu sering kali berujung pada gol. Saya tidak tahu persis apa yang saya lakukan; begitulah sifat saya. Semuanya berkaitan dengan konsentrasi, dan ketika peluang datang, saya tahu persis apa yang harus dilakukan.”

Haaland pun menyadari betapa pentingnya momen bersejarah ini setelah timnya mengejutkan Brasil dan memaksa Neymar pensiun dari tim nasional. Dalam wawancara pasca-pertandingan, ia berkata: “Dua gol ini bukan hanya milikku sendiri, melainkan milik setiap rekan setim yang telah mengorbankan segalanya, setiap pelatih yang percaya pada kami, setiap suporter yang mendukung kami selama tahun-tahun sulit, dan setiap anak di Norwegia yang kini percaya bahwa segalanya mungkin.”

Ia melanjutkan dengan suara terharu: “Malam ini akan terukir dalam ingatan setiap rumah tangga di Norwegia. Kami tidak hanya mengalahkan Brasil, tetapi juga memberi bangsa kami kenangan yang akan dikenang oleh generasi mendatang,” sambil mengakui bahwa kemenangan tersebut “membuat matanya berkaca-kaca”.

Dia menambahkan: “Apa pun yang terjadi nanti, tidak ada seorang pun yang bisa merampas perasaan ini, air mata ini, atau pencapaian bersejarah ini dari kami.”