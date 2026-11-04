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Gelandang Paris Saint-Germain Fabian Ruiz memberikan penghormatan penuh haru kepada mendiang penyerang CD Tenerife Jesus de Miguel setelah mencetak dua gol dalam kemenangan telak 6-0 di kandang Villarreal pada laga Liga Champions, Selasa. Pemain timnas Spanyol itu mengangkat sembilan jari dan menunjuk ke langit setelah mencetak gol pertamanya di Estadio de la Ceramica.

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Pengatur serangan Spanyol kenang rekan senegara yang telah tiada

Ruiz memanfaatkan golnya pada menit ke-17 di pertandingan keempat untuk mengenang Miguel dengan membentuk angka sembilan, nomor punggung sang penyerang, menggunakan kedua tangannya sebelum menengadah ke langit.

Selain mengenang rekan senegaranya, mantan pengatur serangan Napoli itu juga menyampaikan belasungkawa kepada mereka yang terdampak kecelakaan kereta cepat pada 28 Oktober di dekat Urda, Provinsi Toledo. Tabrakan antara kereta Renfe dan kereta Iryo yang sedang berhenti di jalur Madrid menuju Sevilla itu menewaskan 69 orang dan menyebabkan lebih dari 200 orang terluka.

Gelandang sampaikan dukungan tulus bagi tanah airnya

Berbicara kepada PSG TV setelah peluit akhir, Ruiz mengenang peristiwa tragis di tanah airnya: "Pertama-tama, saya ingin menyampaikan belasungkawa kepada keluarga dan orang-orang terdekat Jesus de Miguel. Kemenangan ini kami persembahkan untuknya, juga untuk semua korban kecelakaan kereta api di Spanyol pada masa yang sangat sulit ini.

"Saya ingin menyampaikan dukungan penuh kepada negara ini. Kami bermain sangat baik hari ini. Kami mengawali pertandingan dengan mencetak empat gol. Itu menjadi pembeda. Setelah itu, kami bermain sedikit lebih tenang. Villarreal adalah tim kelas atas; kami bermain sangat baik dan senang dengan kemenangan ini."

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Ia menambahkan: "Tidak sering Anda melihat Fabian mencetak dua gol, tetapi hari ini saya melakukannya dan saya sangat senang. Namun, yang terpenting, saya gembira dengan kemenangan dan tiga poin ini! Bermain tandang selalu sulit, tetapi kami bermain sangat baik. Saya juga senang dengan dua gol saya dan terpilih sebagai pemain terbaik pertandingan, karena ini pertama kalinya saya meraih penghargaan itu. Kami harus mempertahankannya."

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Empat gol cepat kejutkan tuan rumah

Tim asuhan Luis Enrique mendominasi tuan rumah dalam 17 menit pertama, dimulai dengan gol Joao Neves dari sepak pojok pada menit kesembilan. Maghnes Akliouche kemudian memberi umpan kepada Desire Doue pada menit ke-12 sebelum Senny Mayulu melepaskan tembakan ke pojok atas gawang 60 detik kemudian. Akliouche lalu memberi assist kepada Ruiz untuk mengubah skor menjadi 4-0.

Setelah kiper tim tamu Matvey Safonov menggagalkan peluang Ayoze Perez dan Pape Gueye masing-masing sebelum dan sesudah jeda, sementara Peter Gulacsi melakukan beberapa penyelamatan, Ruiz menuntaskan tendangan bebas Vitinha lima menit setelah jeda. Pemain pengganti David Boly kemudian menyelesaikan umpan Neves untuk menutup pesta gol.

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Juara bertahan perpanjang rentetan kemenangan

Kemenangan telak atas Villarreal membuat juara bertahan Eropa itu unggul tiga poin di puncak klasemen Liga Champions dengan catatan sempurna, menyusul kemenangan sebelumnya atas Slovan Bratislava (6-1), Manchester City (4-2), dan Barcelona (4-2).

Meski hanya meraih dua poin dari tiga pertandingan pembuka Ligue 1, termasuk kekalahan kandang 2-1 dari Monaco, tim raksasa Prancis itu kini mencatatkan sepuluh kemenangan beruntun di semua kompetisi. Tim asuhan Enrique akan berupaya mempertahankan momentum tersebut saat kembali berlaga di kompetisi domestik akhir pekan ini, sebelum jeda internasional November.