Kemenangan hukum baru bagi Laporta: Pengadilan Barcelona tolak gugatan penipuan

Sejumlah laporan media Spanyol menegaskan bahwa Joan Laporta, presiden klub Barcelona, meraih kemenangan hukum baru dalam kasus yang berkaitan dengan klub Reus Deportiu.

Menurut surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 22 di Barcelona memutuskan menolak gugatan yang diajukan oleh Maria Teresa Alibau Bach terhadap Laporta dan wakilnya Rafael Yuste, Javier Sala Martin, dan Joan Oliver, ditambah dua perusahaan Kor Stor dan CSSB Limited, atas tuduhan penipuan.

Dalam pertimbangan putusan yang dikeluarkan oleh hakim Marta Bou disebutkan: "Gugatan ini tidak memuat unsur apa pun yang memungkinkan disimpulkannya adanya fakta yang membentuk tindak pidana penipuan, dan tidak terbukti adanya niat untuk mempidanakan transaksi dengan cara yang didakwakan oleh penggugat."

Rincian kasus ini bermula dari dua investasi yang dilakukan penggugat pada klub Reus Deportiu melalui kedua perusahaan yang disebutkan. Penggugat sendiri mengakui bahwa ia memperoleh keuntungan dari investasi pertama, sementara pengadilan menolak aduan terkait investasi kedua karena tidak adanya bukti apa pun mengenai aktivitas kriminal.

Putusan ini merupakan yang kedua yang menguntungkan Laporta dalam waktu singkat, di mana Pengadilan Provinsi Barcelona telah menolak pada awal Juni lalu gugatan penipuan pertama dalam berkas yang sama, yang diajukan oleh mantan petenis Albert Ramos, yang menuduh Joan Oliver, mantan direktur umum Barcelona dan pemegang saham terbesar di Reus, telah menipunya dalam sebuah proyek bisnis yang gagal, namun pengadilan menyangkal terjadinya penipuan dan menguatkan putusan hakim penyidik.