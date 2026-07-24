Kemenangan Hukum Baru bagi Laporta: Pengadilan Barcelona Menolak Gugatan Penipuan

Sejumlah laporan media Spanyol memastikan bahwa Joan Laporta, presiden klub Barcelona, meraih kemenangan hukum baru dalam kasus yang berkaitan dengan klub Reus Deportiu.

Menurut surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 22 di Barcelona memutuskan untuk menolak gugatan yang diajukan oleh Maria Teresa Alibau Batch terhadap Laporta dan wakilnya Rafael Yuste, serta Xavier Sala Martin dan Joan Oliver, di samping dua perusahaan Kor Stor dan CSSB Terbatas, dengan tuduhan penipuan.

Dalam pertimbangan putusan yang dikeluarkan oleh Hakim Marta Bou disebutkan: "Gugatan tidak memuat unsur apa pun yang memungkinkan untuk menyimpulkan adanya fakta-fakta yang membentuk tindak pidana penipuan, dan tidak terbukti adanya niat untuk mengkriminalisasi transaksi tersebut dengan cara yang didakwakan oleh penggugat."

Detail kasus ini berawal dari dua investasi yang dilakukan penggugat di klub Reus Deportiu melalui kedua perusahaan yang disebutkan. Penggugat sendiri mengakui bahwa ia memperoleh keuntungan dari investasi pertama, sementara pengadilan menolak keluhan terkait investasi kedua karena tidak adanya bukti apa pun mengenai aktivitas kriminal.

Putusan ini merupakan yang kedua yang menguntungkan Laporta dalam waktu singkat, di mana Pengadilan Provinsi Barcelona pada awal Juni lalu telah menolak gugatan penipuan pertama dalam berkas yang sama, yang diajukan oleh mantan petenis Albert Ramos, yang menuduh Joan Oliver, mantan direktur umum Barcelona dan pemegang saham terbesar di Reus, telah menipunya dalam sebuah proyek bisnis yang gagal, namun pengadilan menyangkal terjadinya penipuan dan menguatkan putusan hakim penyidik.