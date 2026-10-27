Hampir bersamaan dengan saat Lamine Yamal meninggalkan London Palladium Theatre pada Senin malam dengan kacamata hitam di wajah dan rombongan yang tampak frustrasi, sebuah unggahan Harry Kane muncul di X. "Bekerja keraslah dalam diam. Biarkan kesuksesanmu yang bersuara," bunyi unggahan itu. Kita hanya bisa berharap Yamal telah melihat unggahan tersebut, atau akan melihatnya pada Selasa, lalu mengingat baik-baik kata-kata peraih Ballon d'Or yang baru saja dinobatkan itu.

Sebab, bukan pemain FC Barcelona berusia 19 tahun yang tampil fantastis, menarik untuk disaksikan, dan sangat berbakat itu, ataupun sosok luar biasa bernama Kylian Mbappe dari Real Madrid yang piawai mengolah bola, atletis, dan berbahaya di depan gawang, yang dipilih oleh dewan juri beranggotakan 100 jurnalis sebagai pemain terbaik dunia 2026, melainkan Kane, yang menyebut dirinya pekerja dalam diam.

Ketiganya memiliki alasan kuat masing-masing untuk berdiri sambil memegang bola emas pada akhir malam yang terasa amat panjang itu, yang bahkan dimulai dengan keterlambatan 45 menit. Yamal menjadi juara dunia bersama Spanyol. Dalam turnamen tersebut, penampilannya memang terbilang kurang mengesankan menurut standarnya sendiri, mungkin juga akibat cedera otot serius yang dideritanya pada April. Namun, sebelumnya ia tampil gemilang bersama Barca setiap kali dalam kondisi sehat, dan turut menjuarai liga bersama klub Catalunya itu.

Mbappe menjadi pencetak gol terbanyak di semua kompetisi penting (25 gol di LaLiga, 15 gol di Liga Champions, 10 gol di Piala Dunia). Bahkan, pada usia baru 27 tahun, ia sudah bisa menyebut dirinya pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia. Namun, ia tidak meraih gelar bersama Real maupun Prancis.

Lalu ada Kane, yang mencetak 73 gol dalam 65 pertandingan resmi untuk Inggris dan FC Bayern selama periode penilaian, tampil bagus di Piala Dunia, serta menjuarai liga dan piala domestik. Namun, bersama klub tersukses di Jerman itu, ia tersingkir di semifinal Liga Champions oleh PSG dan, bersama Inggris, di semifinal Piala Dunia oleh Argentina.

Harry Kane Jauh Mengungguli Yamal Dan Mbappe Dalam Satu Kategori

Jadi, alasan ketiganya untuk meraih penghargaan itu sepenuhnya sah dari sisi olahraga, tetapi masing-masing punya "cela". Itu pula sebabnya hasil pemilihan kali ini, tidak seperti biasanya, dinantikan dengan ketegangan sungguhan, setidaknya jika hanya melihat aspek olahraga. Namun, bila mempertimbangkan satu kriteria lain yang semestinya turut berperan dalam pemilihan, jawabannya sebenarnya sudah jelas. Seandainya Kane tidak terpilih, kita boleh sependapat dengan pembawa acara podcast 11Freunde, Katharina Reckers, dan menganggap penghargaan itu tak layak dipertahankan lagi.

Sebab, "kelas dan fair play" juga semestinya berperan besar dalam pemilihan, selain penampilan individu dan keberhasilan tim. Kita bisa berdebat panjang soal apakah Kane benar-benar pemain sepakbola terbaik dunia saat ini. Mbappe lebih atletis, sementara kemampuan teknik Yamal berada di level tersendiri. Namun, keduanya masih jauh dari sosok yang menunjukkan "kelas dan fair play".

Yamal, misalnya, memilih menyewa orang-orang bertubuh kerdil sebagai hiburan untuk ulang tahunnya yang ke-18. Selain itu, pemain berusia 19 tahun tersebut tidak benar-benar terkesan rendah hati. Sikap ayahnya turut berperan dalam kesan itu. Pada Ballon d'Or tahun lalu, sang ayah menunjukkan sikap buruk saat menerima kekalahan dan bahkan mencurigai adanya kecurangan ketika Ousmane Dembele menerima penghargaan yang memang pantas diraihnya.

Dembele itulah, yang mengambil alih posisi Mbappe di PSG, belajar di bawah Luis Enrique bagaimana sebagai penyerang tengah ia bisa bekerja untuk tim dengan berlari dan membantu pertahanan, sembari tetap bersinar. Pada akhirnya, ia memetik hasil dari perkembangannya itu.

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Kylian Mbappe Punya Peran Besar Dalam Musim Kacau Real Madrid

Sementara itu, salah satu alasan Mbappe masih belum mencapai dua target terbesarnya bersama Real, yakni menjuarai Liga Champions dan meraih Ballon d'Or, adalah karena ia belum mencapai, atau tidak mau mencapai, level berikutnya dalam permainannya. Para pendukung Los Blancos sempat menunjukkan ketidakpuasan mereka lewat sebuah petisi yang menuntut kepergiannya. Ia juga berperan besar dalam musim kacau Real sebelumnya. Media Spanyol dan Prancis berkali-kali menulis tentang sikapnya yang merasa seperti bintang besar, perjalanan-perjalanan singkatnya, serta perilakunya yang merendahkan rekan setim dan anggota staf. Ia gagal total menjalankan peran sebagai pemimpin tim yang seharusnya diemban berkat kualitas permainannya.

Meski begitu, dalam beberapa pekan terakhir, keduanya tampil di hadapan publik dan dengan cara yang memalukan, layaknya anak kecil, mengeklaim bahwa bola emas itu pantas menjadi milik mereka. "Tidak ada pemain yang lebih baik daripada saya musim lalu," ujar Mbappe, misalnya, dengan nada sesumbar, seraya menegaskan bahwa penghargaan itu bersifat "individual". Yamal, sementara itu, menjadikan gelar Piala Dunia bersama Spanyol dan gelar liga bersama Barca sebagai alasan, lalu dengan penuh keyakinan mengatakan bahwa ia layak menerimanya sebagai salah satu dari "dua pemain terbaik dunia". Ia tidak menyebut Kane.

Karena itu, terpilihnya Kane kini harus menjadi pelajaran bagi keduanya. Kane bahkan menyampaikan pelajaran itu sekali lagi, secara pribadi dan tertulis, tepat di hadapan Yamal dan Mbappe: "Bekerja keraslah dalam diam. Biarkan kesuksesanmu yang bersuara."

Mengapa Harry Kane Layak Meraih Ballon d'Or?

Sebab, berbeda dari Yamal dan Mbappe, pemain berusia 33 tahun itu, sejak pindah ke FC Bayern dan terutama selama setahun terakhir, mungkin merupakan pemain paling komplet di dunia dengan pengaruh terbesar terhadap permainan timnya. Bukan tanpa alasan permainannya di lapangan dibandingkan dengan seorang quarterback. Sebagai penyerang tengah Bayern, Kane terkadang mengawali serangan dengan umpan lambung dari daerah pertahanannya sendiri, atau memenangi duel di dekat kotak penalti timnya. Hal itulah yang belakangan memicu perdebatan meragukan setelah komentar pelatih timnas Jerman, Jürgen Klopp, tetapi tidak mengurangi produktivitas gol Kane.

Tentu saja, Kane juga punya alasan kuat dari sisi olahraga berkat jumlah golnya yang luar biasa dan gelar-gelar yang diraihnya bersama Bayern. Namun, sikapnya yang mengutamakan tim di lapangan serta perilakunya yang tanpa cela di luar lapangan sebagai pemimpin dan teladan juga sama besarnya dalam menentukan hasil pemilihan. Dari sudut pandang penggemar, hal itu patut disambut gembira di tengah maraknya citra superstar yang dibesar-besarkan, yang dimanfaatkan sponsor, agen, dan para pemain sendiri untuk meraup keuntungan. Bagi FC Bayern, hal ini bisa menjadi sesuatu yang amat berharga dalam beberapa tahun mendatang.

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Akankah Ballon d'Or Harry Kane Membantu FC Bayern Mempertahankan Michael Olise?

Sebab, ada satu pemain lain yang juga lebih suka membiarkan tindakan berbicara daripada kata-kata dan diharapkan kembali memperpanjang kontraknya dengan klub tersukses di Jerman itu dalam beberapa bulan mendatang, meski kontraknya saat ini masih berlaku hingga 2029. Pada Senin malam, Michael Olise termasuk orang pertama yang memberi selamat kepada Kane. Olise sendiri "hanya" menempati posisi kesembilan setelah tahun yang luar biasa dengan 27 gol dan 41 assist untuk Bayern dan Prancis, sementara rekan setimnya, Kane, naik ke puncak sepakbola. Kane melakukannya sebagai pemain FC Bayern, sebagai pemain Bundesliga, dan tanpa gelar terbesar di Piala Dunia ataupun Liga Champions.

Bagi Olise, hal itu bisa menjadi isyarat yang jelas, sekaligus argumen konkret bagi para petinggi klub asal Munich tersebut dalam negosiasi dengan pemain luar biasa yang banyak diminati itu. Penampilan untuk FC Bayern di Bundesliga mendapat pengakuan internasional. Kepindahan ke Real Madrid, Barca, atau klub lain yang dianggap lebih besar dan memiliki dukungan lebih kuat dalam perebutan penghargaan individual tidak mutlak diperlukan untuk meraih penghargaan pribadi tertinggi sebagai pesepakbola profesional.

Tanpa rekan-rekan setimnya di klub tersukses di Jerman itu, Kane menjelaskan di London pada Senin malam, "hal ini tidak akan mungkin terjadi. Cara kalian mendorong saya dan cara kita saling memacu untuk tampil sebaik mungkin sangat berarti bagi saya." Ia menambahkan, "Merupakan sebuah kehormatan bermain untuk FC Bayern. Mewakili kalian adalah keistimewaan yang sesungguhnya. Saya sangat senang bisa membawa trofi ini kembali ke FC Bayern."

Kata-kata yang semestinya terdengar seperti musik yang indah di telinga direktur olahraga Max Eberl, presiden Herbert Hainer, direktur sepakbola Christoph Freund, CEO Jan-Christian Dreesen, dan tentu saja dua anggota dewan pengawas yang berpengaruh, Uli Hoeneß serta Karl-Heinz Rummenigge. Bukan hanya terkait upaya mendatang untuk meyakinkan Olise agar bertahan lama di Munich.

Di luar urusan Olise, Ballon d'Or Kane juga bisa membuka jalan dalam negosiasi transfer lainnya. Semacam tiket emas berbentuk bola di pasar transfer yang kian memanas. Dengan pemain emas mereka dari Inggris, Bayern kini memiliki satu argumen kuat tambahan untuk meyakinkan pemain yang tengah menuju level top, bahkan mereka yang sudah mapan di level tersebut, agar bergabung.

"Harry Kane adalah aset berharga bagi FC Bayern," tegas Eberl sekali lagi setelah Kane terpilih. Eberl sedang sakit dan tetap berada di rumah. Pernyataan itu selalu benar, tetapi mungkin belum pernah setepat pada malam tersebut.

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Harry Kane: Statistik Di FC Bayern

Musim Penampilan Gol Assist 2026/27 12 10 7 2025/26 51 61 7 2024/25 51 41 14 2023/24 45 44 12











