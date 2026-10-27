Hampir bersamaan dengan saat Lamine Yamal meninggalkan London Palladium Theatre pada Senin larut malam, mengenakan kacamata hitam dan didampingi rombongan yang tampak frustrasi, sebuah unggahan Harry Kane muncul di X. "Bekerja keraslah dalam diam. Biarkan kesuksesanmu yang bersuara lantang," demikian bunyinya. Kita hanya bisa berharap Yamal melihat unggahan itu, atau akan melihatnya pada Selasa. Dan mencamkan baik-baik kata-kata peraih Ballon d'Or yang baru saja dinobatkan itu.

Sebab, bukan pemain FC Barcelona berusia 19 tahun yang bermain fantastis, memukau, dan sangat berbakat itu, ataupun sosok bernama Kylian Mbappe dari Real Madrid yang begitu piawai, atletis, dan berbahaya di depan gawang, yang dipilih oleh dewan juri beranggotakan 100 wartawan sebagai pemain terbaik dunia 2026, melainkan Kane, yang menyebut dirinya pekerja dalam diam.

Ketiganya punya alasan kuat masing-masing untuk berdiri sambil memegang bola emas pada akhir malam yang terasa amat panjang itu, yang bahkan dimulai dengan keterlambatan 45 menit. Yamal telah menjadi juara dunia bersama Spanyol. Di turnamen tersebut, penampilannya memang terbilang kurang mengesankan menurut standarnya sendiri, mungkin juga akibat cedera otot serius yang dialaminya pada April. Namun, sebelumnya ia tampil brilian bersama Barca setiap kali fit, dan turut memenangi gelar liga bersama klub Katalan itu.

Mbappe menjadi pencetak gol terbanyak di semua kompetisi penting (25 gol di LaLiga, 15 gol di Liga Champions, 10 gol di Piala Dunia), bahkan sudah bisa menyebut dirinya pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia pada usia 27 tahun. Namun, ia tidak memenangi gelar bersama Real ataupun Prancis.

Lalu ada Kane, yang mencetak 73 gol dalam 65 pertandingan kompetitif untuk Inggris dan FC Bayern sepanjang periode penilaian, tampil apik di Piala Dunia, serta menjuarai liga dan piala domestik. Namun, bersama klub tersukses Jerman itu ia tersingkir oleh PSG di semifinal Liga Champions, sementara bersama Inggris ia kalah dari Argentina di semifinal Piala Dunia.

Harry Kane jauh mengungguli Yamal dan Mbappe dalam satu kategori

Jadi, alasan yang diajukan ketiganya sepenuhnya sah dari sisi olahraga, tetapi masing-masing punya "cela". Itulah salah satu sebabnya hasil pemilihan kali ini, tidak seperti biasanya, benar-benar dinantikan dengan penuh ketegangan, setidaknya jika dilihat semata-mata dari sisi olahraga. Namun, bila satu kriteria lain yang seharusnya dan memang mesti berperan dalam pemilihan turut diperhitungkan, hasilnya sebenarnya sudah jelas. Andai Kane tidak terpilih, kita bahkan bisa sepakat dengan pembawa acara podcast 11Freunde, Katharina Reckers, dan membuang penghargaan itu ke tempat sampah untuk selamanya.

Sebab, selain penampilan individu dan kesuksesan tim, "kelas dan fair play" juga seharusnya berperan besar dalam pemilihan. Apakah Kane benar-benar pesepakbola terbaik dunia saat ini tentu bisa diperdebatkan panjang lebar. Mbappe lebih atletis, sedangkan kemampuan teknik Yamal berada di level tersendiri. Namun, keduanya jauh dari sosok yang menunjukkan "kelas dan fair play".

Yamal, misalnya, justru mengundang orang-orang bertubuh kerdil untuk menghiburnya pada perayaan ulang tahunnya yang ke-18. Selain itu, pemain berusia 19 tahun itu tidak benar-benar terkesan membumi, yang juga berkaitan dengan tingkah ayahnya. Pada acara Ballon d'Or tahun lalu, sang ayah menunjukkan sikap sebagai pihak yang kalah dan tidak sportif, bahkan mencurigai adanya kecurangan ketika Ousmane Dembele menerima penghargaan yang memang layak diraihnya.

Dembele itulah, omong-omong, yang mengambil tempat Mbappe di PSG, belajar di bawah Luis Enrique untuk mengabdikan diri kepada tim sebagai penyerang tengah lewat pergerakan dan kerja bertahan sambil tetap tampil cemerlang, hingga akhirnya memetik hasil dari perkembangannya.

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Kylian Mbappe berperan besar dalam musim kacau Real Madrid

Sementara itu, salah satu alasan Mbappe masih belum mencapai dua target terbesarnya di Real, yakni menjuarai Liga Champions dan meraih Ballon d'Or, adalah karena ia belum mencapai, atau tidak ingin mencapai, level berikutnya dalam permainannya. Para suporter Madrid sempat menyampaikan ketidakpuasan mereka lewat sebuah petisi yang menuntut kepergiannya. Ia pun berperan besar dalam musim kacau Real sebelumnya. Media Spanyol dan Prancis berkali-kali menulis tentang sikapnya yang merasa seperti bintang, perjalanan-perjalanan singkatnya, serta perilakunya yang merendahkan rekan setim dan anggota staf. Ia gagal total menjalankan tugas sebagai pemimpin tim, peran yang melekat padanya berkat penampilannya.

Meski demikian, dalam beberapa pekan terakhir keduanya tampil di hadapan publik dan, dengan cara yang memalukan seperti anak kecil, mengklaim bola emas itu sebagai milik masing-masing. "Tidak ada pemain yang lebih baik daripada saya musim lalu," sesumbar Mbappe, misalnya, seraya menegaskan bahwa itu adalah "penghargaan individu". Yamal, di sisi lain, menjadikan gelar Piala Dunia bersama Spanyol dan gelar liga bersama Barca sebagai bukti, lalu dengan percaya diri mengatakan bahwa, di antara "dua pemain terbaik dunia", dialah yang pantas mendapatkannya. Ia tidak menyebut Kane.

Karena itu, terpilihnya Kane kini harus menjadi pelajaran bagi keduanya. Pelajaran yang bahkan kembali disampaikan Kane secara tertulis langsung kepada Yamal dan Mbappe. "Bekerja keraslah dalam diam. Biarkan kesuksesanmu yang bersuara lantang."

Mengapa Harry Kane layak memenangi Ballon d'Or?

Sebab, berbeda dari Yamal dan Mbappe, pemain berusia 33 tahun itu, sejak bergabung dengan FC Bayern dan terutama selama setahun terakhir, mungkin merupakan pemain paling komplet di dunia dengan pengaruh terbesar terhadap permainan timnya. Bukan tanpa alasan aksinya di lapangan bahkan dibandingkan dengan seorang quarterback: sebagai penyerang tengah Bayern, Kane terkadang memulai serangan dengan umpan lambung dari wilayah pertahanannya sendiri. Atau memenangi duel di dekat kotak penalti timnya. Hal ini belakangan memicu perdebatan yang patut dipertanyakan setelah diangkat oleh pelatih timnas Jerman Jürgen Klopp, tetapi tidak mengurangi jumlah gol Kane.

Tentu saja, Kane juga memiliki alasan kuat dari sisi olahraga berkat catatan golnya yang luar biasa dan gelar-gelar yang diraihnya bersama Bayern. Namun, sikapnya yang mengutamakan tim di lapangan serta perilakunya yang tanpa cela di luar lapangan, sebagai pemimpin dan panutan, pada akhirnya turut berperan besar dalam pemilihannya. Dari sudut pandang penggemar, hal itu sangat menggembirakan di tengah maraknya citra superstar yang dibesar-besarkan dan dimanfaatkan sponsor, agen, serta para pemain sendiri untuk meraup keuntungan. Bagi FC Bayern, hal ini pun bisa menjadi sangat berharga dalam beberapa tahun mendatang.

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Apakah Ballon d'Or Harry Kane membantu FC Bayern dalam urusan Michael Olise?

Sebab, ada satu pemain lain yang juga lebih suka membiarkan tindakan berbicara ketimbang kata-kata, dan ia kabarnya akan kembali memperpanjang kontraknya bersama klub tersukses Jerman itu, yang saat ini masih berlaku hingga 2029, dalam beberapa bulan mendatang. Pada Senin malam, Michael Olise termasuk orang pertama yang memberi selamat kepada Kane. Setelah menjalani tahun yang luar biasa dengan 27 gol dan 41 assist untuk Bayern dan Prancis, Olise sendiri "hanya" finis di peringkat kesembilan, sementara rekan setimnya, Kane, mencapai puncak sepakbola. Bersama FC Bayern. Sebagai pemain Bundesliga. Dan tanpa gelar paling bergengsi di Piala Dunia ataupun Liga Champions.

Bagi Olise, hal itu bisa menjadi petunjuk yang jelas, dan bagi para petinggi klub München, sebuah contoh nyata untuk digunakan dalam negosiasi dengan pemain luar biasa yang banyak diminati itu. Penampilan di Bundesliga bersama FC Bayern mendapat pengakuan internasional. Pindah ke Real Madrid, Barca, atau klub lain yang dianggap lebih besar dan punya dukungan lebih kuat dalam penghargaan individu tidak mutlak diperlukan untuk meraih penghargaan pribadi tertinggi sebagai pesepakbola profesional.

Tanpa rekan-rekan setimnya di klub tersukses Jerman itu, Kane menjelaskan pada Senin malam di London, "hal ini tidak akan mungkin terjadi. Cara kalian memacu saya dan cara kita saling mendorong untuk tampil maksimal sangat berarti bagi saya." Ia mengatakan bahwa "bermain untuk FC Bayern adalah sebuah kehormatan. Mewakili kalian adalah sebuah keistimewaan. Saya sangat senang bisa membawa trofi ini kembali ke FC Bayern."

Kata-kata yang semestinya terdengar seperti musik indah bagi direktur olahraga Max Eberl, presiden Herbert Hainer, direktur teknik Christoph Freund, CEO Jan-Christian Dreesen, dan tentu saja para anggota dewan pengawas yang berpengaruh, Uli Hoeneß serta Karl-Heinz Rummenigge. Bukan hanya terkait upaya mendatang untuk meyakinkan Olise agar bertahan lama di München.

Di luar urusan Olise, Ballon d'Or Kane juga bisa membuka pintu dalam negosiasi transfer lain. Bisa dibilang, sebuah tiket emas berbentuk bola di tengah pasar transfer yang terlalu panas. Di sana, dengan pemain emas mereka dari Inggris, Bayern kini punya satu alasan berbobot lagi untuk meyakinkan pemain-pemain top, baik yang sedang berkembang maupun yang sudah mapan, agar bergabung dengan mereka.

"Harry Kane adalah aset berharga bagi FC Bayern," tegas Eberl, yang sedang sakit dan tetap berada di rumah, sekali lagi setelah Kane terpilih. Pernyataan yang sejak dulu benar, tetapi mungkin belum pernah setepat pada malam itu.

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Harry Kane: Statistik bersama FC Bayern

Musim Pertandingan Gol Assist 2026/27 12 10 7 2025/26 51 61 7 2024/25 51 41 14 2023/24 45 44 12











