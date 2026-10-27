Hampir bersamaan dengan saat Lamine Yamal meninggalkan London Palladium Theatre pada Senin larut malam dengan kacamata hitam di wajah dan rombongan yang tampak frustrasi, sebuah unggahan Harry Kane muncul di X. "Bekerja keraslah dalam diam. Biarkan kesuksesanmu yang bersuara lantang," bunyi unggahan itu. Kita hanya bisa berharap Yamal melihatnya, atau akan melihatnya pada Selasa, lalu mencamkan kata-kata pemenang Ballon d'Or yang baru saja dinobatkan itu.

Sebab, bukan pemain FC Barcelona berusia 19 tahun yang tampil fantastis, memukau, dan sangat berbakat itu, ataupun Kylian Mbappe dari Real Madrid, sosok luar biasa yang piawai mengolah bola, atletis, dan berbahaya di depan gawang, yang dipilih oleh dewan juri beranggotakan 100 jurnalis sebagai pesepakbola terbaik dunia 2026, melainkan Kane, yang menyebut dirinya pekerja dalam diam.

Ketiganya memiliki alasan kuat masing-masing untuk berdiri sambil memegang bola emas pada akhir malam yang terasa amat panjang itu, yang bahkan dimulai dengan keterlambatan 45 menit. Yamal menjadi juara dunia bersama Spanyol. Di turnamen tersebut, penampilannya memang terbilang kurang mengesankan menurut standarnya sendiri, mungkin juga akibat cedera otot serius yang dialaminya pada April. Namun, sebelumnya ia tampil gemilang bersama Barca setiap kali kondisinya fit dan juga menjuarai liga bersama klub Catalan itu.

Mbappe menjadi pencetak gol terbanyak di semua kompetisi penting (25 gol di LaLiga, 15 gol di Liga Champions, 10 gol di Piala Dunia), bahkan sudah bisa menyebut dirinya pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia pada usia 27 tahun. Namun, ia tidak meraih gelar bersama Real ataupun Prancis.

Lalu ada Kane, yang mencetak 73 gol dalam 65 pertandingan resmi bersama Inggris dan FC Bayern selama periode penilaian, tampil apik di Piala Dunia, serta menjuarai liga dan piala domestik. Namun, bersama klub pemegang rekor gelar juara Jerman itu, ia tersingkir di semi-final Liga Champions oleh PSG dan, bersama Inggris, di semi-final Piala Dunia oleh Argentina.

Harry Kane jauh mengungguli Yamal dan Mbappe dalam satu kategori

Jadi, pencalonan ketiganya sepenuhnya layak dari sisi olahraga, tetapi masing-masing memiliki "cela". Itu pula sebabnya hasil pemilihan kali ini, untuk sekali ini, benar-benar dinantikan dengan penuh ketegangan, setidaknya jika hanya melihat aspek olahraga. Namun, jika mempertimbangkan satu kriteria lain yang seharusnya turut menentukan hasil pemilihan, jawabannya sebenarnya jelas. Andai Kane tidak terpilih, kita bisa sependapat dengan pembawa acara podcast 11Freunde, Katharina Reckers, dan benar-benar membuang penghargaan itu ke tempat sampah.

Sebab, selain performa individu dan keberhasilan tim, "kelas dan sportivitas" juga seharusnya memainkan peran besar dalam pemilihan. Apakah Kane benar-benar pesepakbola terbaik di dunia saat ini tentu sangat bisa diperdebatkan. Mbappe lebih atletis, sementara kemampuan teknik Yamal berada di kelas tersendiri. Namun, keduanya masih jauh dari mencerminkan "kelas dan sportivitas".

Yamal, misalnya, memilih menyewa orang-orang bertubuh pendek untuk menghibur dirinya pada perayaan ulang tahunnya yang ke-18. Selain itu, pemain berusia 19 tahun itu tidak benar-benar tampak rendah hati. Kesan tersebut juga dipengaruhi tingkah ayahnya, yang pada ajang Ballon d'Or tahun lalu menunjukkan dirinya sebagai pecundang yang tidak bisa menerima kekalahan, bahkan mencurigai adanya kecurangan ketika Ousmane Dembele menerima penghargaan yang memang layak diraihnya.

Dembele, omong-omong, adalah pemain yang mengambil alih posisi Mbappe di PSG, belajar di bawah Luis Enrique cara bermain sebagai penyerang tengah yang membantu tim melalui pergerakan dan kerja bertahan tanpa kehilangan kemampuannya untuk bersinar, lalu memetik hasil dari perkembangannya.

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Kylian Mbappe punya andil besar dalam musim kacau Real Madrid

Sementara itu, salah satu alasan Mbappe belum juga mencapai dua target terbesarnya di Real, yakni menjuarai Liga Champions dan meraih Ballon d'Or, adalah karena ia belum mencapai, atau tidak ingin mencapai, level berikutnya dalam permainannya. Para penggemar Real sempat menunjukkan ketidakpuasan mereka lewat sebuah petisi yang menuntut kepergiannya. Ia pun punya andil besar dalam musim kacau Real yang lalu. Media Spanyol dan Prancis berulang kali menulis tentang sikapnya yang merasa seperti bintang, perjalanan singkatnya, serta perilakunya yang merendahkan rekan setim dan anggota staf. Ia gagal total menjalankan peran sebagai pemimpin tim yang melekat padanya berkat performanya.

Meski begitu, dalam beberapa pekan terakhir keduanya tampil di depan publik dan, dengan cara yang sangat memalukan layaknya anak kecil, mengklaim bola emas itu sebagai hak mereka. "Tidak ada pemain yang lebih baik daripada saya musim lalu," sesumbar Mbappe, misalnya, sembari menekankan bahwa penghargaan itu bersifat "individual". Sementara itu, Yamal mengangkat gelar Piala Dunia bersama Spanyol dan gelar liga bersama Barca sebagai pencapaiannya, lalu dengan penuh keyakinan mengatakan bahwa, sebagai salah satu dari "dua pemain terbaik dunia", ia pantas mendapatkannya. Ia tidak menyebut Kane.

Karena itulah, terpilihnya Kane kini harus menjadi pelajaran bagi keduanya. Kane bahkan menyampaikan pelajaran itu sekali lagi secara tertulis, langsung di hadapan Yamal dan Mbappe. "Bekerja keraslah dalam diam. Biarkan kesuksesanmu yang bersuara lantang."

Mengapa Harry Kane layak memenangi Ballon d'Or?

Sebab, tidak seperti Yamal dan Mbappe, pemain berusia 33 tahun itu, sejak bergabung dengan FC Bayern dan terutama sejak setahun terakhir, barangkali merupakan pemain paling komplet di dunia dengan pengaruh terbesar terhadap permainan timnya. Bukan tanpa alasan kiprahnya di lapangan dibandingkan dengan seorang quarterback: sebagai penyerang tengah Bayern, Kane terkadang mengawali serangan lewat umpan lambung dari wilayah pertahanannya sendiri. Atau memenangi duel di tepi kotak penaltinya sendiri. Hal itu belakangan memicu perdebatan yang patut dipertanyakan setelah pelatih tim nasional Jerman Jürgen Klopp menyinggungnya, tetapi tidak mengurangi produktivitas gol Kane.

Tentu saja, Kane juga memiliki alasan kuat dari sisi olahraga berkat catatan golnya yang luar biasa dan gelar-gelar yang diraihnya bersama Bayern. Namun, pada akhirnya, sikapnya yang mengutamakan tim di lapangan dan perilakunya yang tanpa cela di luar lapangan, sebagai pemimpin sekaligus panutan, juga sama-sama berperan besar dalam kemenangannya. Dari sudut pandang penggemar, hal itu tentu sangat menggembirakan di tengah maraknya citra superstar yang dibesar-besarkan, yang digunakan sponsor, agen, dan para pemain sendiri untuk meraup keuntungan. Bagi FC Bayern, hal ini bisa menjadi aset yang sangat berharga dalam beberapa tahun mendatang.

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Apakah Ballon d'Or Harry Kane membantu FC Bayern mempertahankan Michael Olise?

Sebab, ada pemain lain yang juga lebih suka menunjukkan hasil daripada banyak bicara, dan kabarnya ia akan kembali memperpanjang kontraknya di klub pemegang rekor gelar juara Jerman itu dalam beberapa bulan mendatang, meski kontraknya saat ini masih berlaku hingga 2029. Pada Senin malam, Michael Olise termasuk orang-orang pertama yang mengucapkan selamat kepada Kane. Olise sendiri "hanya" finis di posisi kesembilan setelah tahun yang luar biasa dengan 27 gol dan 41 assist untuk Bayern dan Prancis, sementara rekan setimnya, Kane, naik ke puncak sepakbola. Bersama FC Bayern. Sebagai pemain Bundesliga. Dan tanpa gelar paling bergengsi di Piala Dunia ataupun Liga Champions.

Bagi Olise, itu bisa menjadi petunjuk yang jelas. Bagi para petinggi klub München, itu bisa menjadi contoh nyata untuk digunakan dalam negosiasi dengan pemain istimewa yang banyak diminati tersebut. Performa di Bundesliga bersama FC Bayern mendapat pengakuan internasional. Pindah ke Real Madrid, Barca, atau klub lain yang dianggap lebih besar dan memiliki pengaruh lebih kuat dalam penghargaan individu bukanlah keharusan untuk meraih penghargaan pribadi tertinggi sebagai pesepakbola profesional.

Tanpa rekan-rekan setimnya di klub pemegang rekor gelar juara Jerman itu, kata Kane pada Senin malam di London, "hal ini tidak akan mungkin terjadi. Cara kalian memacu saya dan cara kita saling mendorong untuk menampilkan performa terbaik sangat berarti bagi saya." Ia menyebut bermain untuk FC Bayern sebagai "sebuah kehormatan. Mewakili kalian adalah sebuah keistimewaan. Saya sangat senang bisa membawa trofi ini pulang ke FC Bayern."

Kata-kata yang semestinya terdengar bak musik merdu di telinga direktur olahraga Max Eberl, presiden Herbert Hainer, direktur olahraga Christoph Freund, CEO Jan-Christian Dreesen, dan tentu saja anggota dewan pengawas yang berpengaruh, Uli Hoeneß serta Karl-Heinz Rummenigge. Bukan hanya dalam kaitannya dengan upaya mendatang untuk meyakinkan Olise agar bertahan di München dalam jangka panjang.

Di luar urusan Olise, Ballon d'Or Kane juga bisa membuka jalan dalam negosiasi transfer lainnya. Semacam tiket emas berbentuk bola di pasar transfer yang sudah terlalu panas. Dengan bintang mereka dari Inggris yang kini meraih bola emas, Bayern memiliki satu argumen penting tambahan untuk meyakinkan para calon pemain top maupun pemain top yang sudah mapan agar bergabung dengan mereka.

"Harry Kane adalah aset bagi FC Bayern," tegas Eberl, yang sedang sakit dan tetap berada di rumah, setelah Kane terpilih. Pernyataan itu selalu benar, tetapi mungkin belum pernah setepat pada malam tersebut.

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Harry Kane: Statistik bersama FC Bayern

Musim Pertandingan Gol Assist 2026/27 12 10 7 2025/26 51 61 7 2024/25 51 41 14 2023/24 45 44 12











