Klub Andorra meraih kemenangan hukum yang gemilang setelah Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) memutuskan untuk membatalkan denda sebesar 9.000 euro yang dijatuhkan kepadanya, dalam kasus yang memicu kontroversi luas akibat insiden sengit dengan wasit Eder Malo selama pertandingan melawan Deportivo La Coruña pada Desember lalu.

Klub tersebut mengungkapkan, dalam pernyataan resmi, bahwa pengadilan telah memutuskan sengketa tersebut menguntungkan mereka setelah proses banding yang panjang, dan membatalkan sanksi yang ditetapkan oleh Komite Kompetisi Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol (RFEF) dan kemudian dikuatkan dalam banding internal, yang berarti pengembalian penuh jumlah denda.

Akar dari kasus ini bermula dari insiden yang terjadi di terowongan stadion setelah babak pertama pertandingan berakhir, di mana wasit Malo mencatat dalam laporan resminya: "Segera setelah babak pertama berakhir, saat saya memasuki terowongan, saya mengenali Tuan Gerard Piqué Bernabéu, yang mendekati saya dan mengkritik salah satu keputusan saya, sambil berkata: (Betapa mudahnya meniup peluit terhadap pemain muda), sementara anggota klubnya berusaha mencegahnya mendekat."

Menyusul laporan tersebut, Komite Kompetisi segera menjatuhkan sanksi denda kepada klub yang dimiliki oleh bintang legendaris Barcelona tersebut. Namun, Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) berpihak pada Piqué dan klubnya, dengan alasan adanya pelanggaran prosedural yang mendasar yang dilakukan oleh Federasi Sepak Bola Spanyol.

Pengadilan menegaskan dalam pertimbangan putusannya bahwa Federasi Sepak Bola Spanyol mengubah dasar hukuman selama proses hukum berlangsung, yang dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hak atas persidangan yang adil dan prinsip legalitas, sehingga denda dan peringatan terkait kemungkinan terulangnya pelanggaran tersebut dibatalkan.

Andorra merayakan putusan ini, menegaskan bahwa putusan tersebut "final dalam prosedur administratif", yang secara resmi menutup kasus ini dari segi regulasi, meskipun klub tersebut mengingatkan bahwa Federasi Sepak Bola Spanyol memiliki hak untuk mengajukan banding ke Pengadilan Administratif di Pengadilan Pusat Tingkat Pertama Madrid dalam waktu dua bulan sejak tanggal pemberitahuan resmi.

Kemenangan hukum ini menambah daftar prestasi Piqué di luar lapangan, di mana bek internasional mantan itu berhasil mengubah jalannya dari juara Eropa dan dunia menjadi pengusaha berpengaruh di dunia sepak bola, berupaya memimpin Andorra menuju cakrawala baru jauh dari pusaran perselisihan wasit dan administratif yang selama ini memicu kontroversi di sepak bola Spanyol.