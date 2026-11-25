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Para pemain tim nasional Senegal menyampaikan beragam pesan setelah Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) memutuskan untuk mengukuhkan negara mereka sebagai juara Piala Afrika 2025. Mereka merayakan bintang kedua yang akan menghiasi seragam tim nasional sekaligus menyampaikan pesan persaudaraan kepada rakyat Maroko, di tengah polemik yang menyelimuti kasus ini sejak final turnamen.

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Mory Diaw, penjaga gawang tim nasional Senegal, mengungkapkan kebahagiaannya yang besar atas putusan tersebut. Ia menilai apa yang terjadi merupakan momen kebanggaan bagi seluruh rakyat Senegal, setelah pengadilan olahraga mengakhiri polemik mengenai siapa juara edisi terakhir turnamen kontinental tersebut. Melalui akun media sosialnya, Diaw menulis: "Kegembiraan yang luar biasa dan betapa bangganya seluruh bangsa! Mari kita nikmati kemenangan ini dalam suasana perayaan dan saling menghormati." Ia berharap perayaan tersebut dapat mencerminkan nilai pencapaian olahraga ini.

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Dalam pesannya, kiper Senegal itu juga menyampaikan kata-kata khusus kepada rakyat Maroko, sebagai upaya menegaskan bahwa persaingan olahraga tidak seharusnya memengaruhi hubungan kedua bangsa, meskipun ada perselisihan yang menyelimuti final turnamen dan putusan yang menyusul setelahnya. Diaw menambahkan: "Saya menyampaikan pesan persaudaraan kepada saudara-saudara kami di Maroko, karena di luar persaingan, kita tetap satu bangsa Afrika. Sepak bola harus menyatukan kita, bukan memecah belah kita. Pada akhirnya, seluruh Afrika-lah pemenangnya!" Ia menutup pesannya dengan menekankan ikatan Afrika yang melampaui hasil pertandingan dan kompetisi.

Sementara itu, Kalidou Koulibaly, kapten tim nasional Senegal, memilih menyoroti nilai gelar tersebut bagi para suporter dan identitas nasional. Menurutnya, kembalinya pengakuan resmi atas hasil yang diraih di lapangan merupakan kemenangan yang melampaui batas para pemain yang berlaga di turnamen tersebut.

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Bek Al Hilal Saudi itu mengunggah pesan melalui akun media sosialnya setelah putusan Pengadilan Arbitrase Olahraga dikeluarkan. Ia menulis: "Ada kemenangan yang diraih di atas lapangan, dan ada pula yang diraih di hati seluruh bangsa. Kemenangan ini menyatukan keduanya."

Ia melanjutkan: "Pengadilan Arbitrase Olahraga telah menegaskannya: Senegal juara Afrika 2025. Namun, jauh sebelum putusan ini keluar, kalian sudah hadir. Doa-doa kalian, bendera-bendera kalian yang menghiasi jendela, semangat kalian, dan kebanggaan yang menyatukan kita, kebanggaan bangsa Teranga."

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Ia menambahkan: "Dari Dakar hingga Ziguinchor, sampai ke empat penjuru dunia, kalian adalah pemain ke-12 kami." Kapten Senegal itu melanjutkan: "Hari ini, hasil yang diraih di atas lapangan telah dipulihkan secara resmi. Dengan demikian, bintang kedua menghiasi seragam kami, sebagai simbol kemenangan milik seluruh bangsa." Bek Al Hilal itu juga menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekannya di tim nasional, staf pelatih, dan Federasi Sepak Bola Senegal. Ia berkata: "Terima kasih kepada saudara-saudara saya, staf pelatih, dan federasi atas perjuangan ini. Namun, di atas segalanya, terima kasih kepada kalian, rakyat Senegal. Gelar ini milik kalian."

Kapten tim nasional Senegal itu menutup pesannya dengan mengungkapkan kebanggaan atas identitas nasionalnya: "Bangga menjadi orang Senegal. Bangga menjadi salah satu Singa." Pesan tersebut disertai bendera negaranya dan simbol trofi turnamen.

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Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) sebelumnya telah menerima banding Federasi Sepak Bola Senegal atas keputusan CAF sebelumnya yang memberikan gelar secara administratif kepada tim nasional Maroko. Kemarin, Selasa, CAS mengukuhkan Senegal sebagai juara Piala Afrika 2025, sehingga bintang kedua kini hadir di seragam Senegal.

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