Kemenangan di luar lapangan: undian memenangkan timnas Oman atas Irak dan meloloskannya ke semifinal Piala Teluk 27

Hasil undian memastikan lolosnya timnas Oman ke babak semifinal Piala Teluk Arab edisi ke-27 "Teluk 27", dengan mengorbankan rekannya dari Irak.

Federasi Piala Teluk untuk Sepak Bola menggelar undian di salah satu hotel di kota Jeddah, untuk menentukan tim kedua yang lolos dari Grup A ke babak semifinal turnamen Teluk bersama Arab Saudi, antara timnas Irak dan Oman, setelah keduanya sama dalam segala hal.

Undian tersebut memastikan lolosnya timnas Oman ke babak semifinal, sehingga menjadi tim kedua yang lolos dari grup di belakang timnas Arab Saudi yang menduduki puncak grup dengan poin sempurna (9 poin).

Timnas Irak dan Oman sama-sama meraih 4 poin, keduanya bermain imbang 1-1 pada pertandingan pertama, masing-masing mencetak 4 gol dan kebobolan 5 gol, serta masing-masing mendapatkan 8 kartu kuning, tanpa adanya kartu merah.

Kesamaan ini terjadi setelah dua pertandingan babak ketiga dan terakhir Grup A, di mana timnas Arab Saudi menang atas rekannya dari Irak dengan skor 2-0, di Stadion Al-Inma di Jeddah.

Pada waktu yang sama, timnas Oman meraih kemenangan yang menegangkan, setelah membalikkan ketertinggalannya dari Kuwait dengan skor 0-1 menjadi kemenangan 3-1, pada menit-menit akhir pertandingan.

Timnas Arab Saudi dan Oman menanti untuk mengetahui lawan mereka di babak semifinal, setelah berlangsungnya dua pertandingan babak terakhir Grup B, di mana timnas Qatar bertemu Uni Emirat Arab, serta Yaman melawan Bahrain.