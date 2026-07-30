Peradilan olahraga Spanyol menutup lembaran pada hari Kamis ini terhadap salah satu kasus terpanjang dan paling menghebohkan dalam sejarah sepakbola Spanyol, dengan mengeluarkan putusan bebas sepenuhnya bagi Javier Tebas, presiden liga sepakbola Spanyol "La Liga", dari tuduhan membocorkan data finansial rahasia milik klub Barcelona.

Menurut surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", Pengadilan Administratif Olahraga "TAD" memutuskan tidak adanya pelanggaran apa pun yang mengharuskan hukuman terhadap Tebas, sehingga berakhirlah prosedur hukum yang dimulai pada November lalu, berdasarkan pengaduan yang diajukan oleh Miguel Galan, presiden Asosiasi Nasional Pelatih Sepakbola "CENAFE", bersama dengan Jose Manuel Rodriguez Uribes, presiden Dewan Tertinggi Olahraga "CSD".

Rincian krisis ini bermula pada 12 Agustus tahun lalu, ketika Galan menuntut Tebas diadili dengan tuduhan melanggar kewajiban netralitas serta menuntut pemecatannya dari jabatannya, dengan latar belakang penerbitan pernyataan resmi oleh La Liga pada 2 April 2025 di situs webnya, yang di dalamnya mengungkap informasi dan data finansial yang disampaikan Barcelona dalam kerangka aturan penyusunan anggaran klub, khususnya yang berkaitan dengan berkas penjualan tribun VIP di stadion Camp Nou yang diperkirakan bernilai 100 juta euro, sebelum liga kemudian menghapus pernyataan tersebut setelah keberatan dari klub Katalan itu.

Pengadilan telah membuka penyelidikan pertamanya pada 21 November lalu, sebelum menutupnya tanpa keputusan pada 24 Februari, hingga terpaksa membuka penyelidikan kedua yang bersifat luar biasa pada 26 Maret di bawah pengawasan hakim Jaime Caravaca.

Meskipun hukuman yang mungkin dijatuhkan berkisar antara teguran terbuka dan larangan dari dua bulan hingga satu tahun sampai pada pemberhentian dari jabatan, penyelidikan tersebut berakhir dengan pembebasan, terutama setelah klub Barcelona sendiri, sebagai pihak yang diklaim dirugikan, menjelaskan kepada pengadilan bahwa mereka tidak mengalami kerugian apa pun dari penerbitan informasi itu, dengan merujuk pada respons cepat liga terhadap permintaannya untuk menghapus pernyataan tersebut dari situsnya.