Gelandang asal Jerman, Florian Wirtz, pemain Liverpool, menjalani malam yang membuat frustrasi saat menghadapi Brighton, setelah sebuah gol atas namanya dianulir di Liga Premier Inggris, sebelum akhirnya meninggalkan lapangan karena cedera pada babak kedua pertandingan yang berakhir dengan kemenangan Liverpool dua gol tanpa balas, dalam lanjutan kompetisi Premier League.

Surat kabar Jerman "Bild" menyebutkan bahwa Wirtz mengira ia telah mencetak gol pertamanya di liga musim ini pada menit ke-17, setelah melepaskan tembakan keras menyusul upaya pembuangan bola yang salah, tetapi gol tersebut dicatat sebagai gol bunuh diri atas nama Pascal Gross, pemain Brighton, setelah sentuhannya mengubah arah bola, yang kemungkinan besar akan melebar dari gawang andai tanpa intervensinya.

Penderitaan Wirtz tidak berhenti pada hilangnya peluang mencetak gol pertamanya, karena ia mengalami cedera pada menit ke-59, setelah melakukan tekel terhadap Ayari di luar kotak penalti, dan tampaknya ia mengalami keseleo pada pergelangan kaki kanannya.

Pemain itu mencoba melanjutkan pertandingan setelah menerima perawatan, tetapi ia tidak mampu meneruskan permainan, sehingga pelatih Andoni Iraola memutuskan untuk menggantinya pada menit ke-65.

Wirtz sebelumnya telah memulihkan sebagian penampilannya pada periode terakhir, setelah mencetak gol dalam kemenangan menegangkan atas Villarreal dengan skor 4-3 di Liga Champions Eropa pada pertengahan pekan, yang memperkuat harapannya untuk terus bersinar dengan kostum Liverpool, sebelum datang laga melawan Brighton dengan hasil yang mengecewakan di level personal.

Di sisi lain, Brighton menderita akibat membuang-buang peluang, terutama melalui Ayari, yang menyia-nyiakan beberapa percobaan berbahaya, di antaranya sebuah peluang yang melintas di samping gawang dan yang lainnya memantul dari tiang, sementara Liverpool memanfaatkan kesalahan lawannya, dan menambah gol melalui Alexander Isak pada menit ke-21, setelah memanfaatkan bola rebound akibat kesalahan pertahanan.

Dengan kemenangan ini, Liverpool meraih tiga poin penting untuk memperkecil selisih dengan Brighton menjadi satu poin di klasemen, sementara kondisi kesehatan Wirtz tetap menjadi perhatian, menunggu kejelasan seberapa serius cedera tersebut dan waktu kembalinya ke lapangan.