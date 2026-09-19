Adam Bakoni, bek kanan muda milik klub Italia Monza, telah menentukan masa depan internasionalnya dengan memilih membela tim nasional Maroko, setelah sebelumnya pernah mengenakan kostum tim nasional Italia untuk kelompok usia.

Nama pemain berusia 20 tahun itu muncul dalam daftar tim nasional Maroko U-23, sebagai persiapan menghadapi dua laga persahabatan melawan Mali dan Tanzania, dalam langkah yang menandai awal peralihannya dari kubu Italia menuju timnas Maroko.

Pemilihan Bakoni ini terjadi di posisi yang menyaksikan persaingan ketat di dalam tim nasional Maroko, di tengah kehadiran Achraf Hakimi sebagai pilihan utama, di samping sejumlah pemain yang berharap bisa mendekati posisi bintang Paris Saint-Germain tersebut.

Bakoni memilih Maroko setelah perjalanan bersama Italia

Bakoni lahir di Polandia dari ayah asal Maroko dan ibu asal Italia, tetapi pada tahun-tahun lalu ia memilih membela tim nasional Italia untuk kelompok muda, sebelum kini memutuskan mengubah tujuan internasionalnya dan bergabung dengan tim nasional Maroko.

Pemain muda ini memiliki karakteristik yang mencolok, karena ia mampu bermain sebagai bek kanan, sekaligus bisa maju lebih jauh di sisi sayap, sementara tingginya mencapai 1,92 meter, sebuah ukuran yang tidak biasa bagi pemain yang menempati posisi yang sangat bergantung pada kecepatan dan aktivitas menyerang.

Bakoni juga mulai mencatatkan kehadirannya bersama tim utama Monza, setelah menjalani pengalaman pertamanya di Liga Italia, dan tampil dalam beberapa pertandingan bersama klub musim ini, di antaranya tiga laga di liga saat keputusannya di level internasional mulai terlihat jelas.

Meski belum menjadi pemain inti secara reguler, kemampuan dan keserbagunaannya, di samping margin perkembangan yang ia miliki, menjadikannya pemain yang layak untuk diikuti pada periode mendatang.

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Jalan sulit menuju penerus Hakimi

Meski demikian, pembicaraan tentang Bakoni sebagai penerus yang dinantikan bagi Achraf Hakimi yang berusia 27 tahun masih terlalu dini, terutama karena pemain muda ini berpindah dari persaingan ketat di Italia menuju posisi yang juga padat di dalam tim nasional Maroko.

Di belakang Hakimi, Noussair Mazraoui yang berusia 28 tahun tetap menjadi salah satu pilihan paling menonjol, terutama karena ia menempati posisi bek kanan secara alami bersama klubnya, meskipun ia kerap digunakan di posisi bek kiri bersama timnas Maroko.

Nama-nama muda juga terus menekan untuk mendapatkan peluang lebih besar, terutama Zakaria El Ouahdi yang berusia 24 tahun, yang sudah masuk dalam perhitungan tim nasional utama setelah lama menanti, di samping Omar El Hilali yang berusia 23 tahun, yang telah membuktikan diri di Liga Spanyol dan pada gilirannya berusaha mendapatkan lebih banyak peluang bersama timnas.

Sebaliknya, faktor usia dan keserbagunaan posisi memberi Bakoni kesempatan untuk menunggu dan bekerja mengembangkan dirinya, dengan memiliki lebih dari satu jalan untuk menapaki tangga tim nasional Maroko.

Kemenangan baru bagi Maroko dalam perebutan pemain berkewarganegaraan ganda

Keputusan Bakoni pertama-tama menjadi contoh baru daya tarik proyek Maroko bagi bakat-bakat muda dari kalangan diaspora, khususnya mereka yang memiliki kesempatan membela lebih dari satu timnas di level internasional.

Daftar tim nasional Maroko U-23 sendiri memuat nama-nama lain yang sebelumnya pernah membela berbagai tim nasional, di antaranya Kays Bari, mantan pemain tim nasional Belgia U-19 sekaligus putra legenda sepak bola Pantai Gading Kouba Bari, di samping Amir Bouhamdi, sebuah bakat lain yang mendapat perhatian di luar Maroko.

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