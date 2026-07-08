Kemenangan atas Mesir saja tidak cukup... Argentina gagal merebut kembali posisi teratas dunia

Tim nasional Argentina menerima kabar mengecewakan setelah meraih kemenangan yang sulit atas Mesir dengan skor 3-2 di babak 16 besar Piala Dunia 2026, dan melaju ke perempat final untuk menghadapi Swiss.

Kemenangan atas "Al-Fara'una" itu tidak cukup bagi pasukan Lionel Scaloni untuk kembali ke puncak peringkat FIFA, karena Prancis tetap mempertahankan posisi teratas yang diraihnya berkat kemenangan atas Paraguay di babak 16 besar turnamen tersebut.

Tim “Les Bleus” meningkatkan perolehan poinnya menjadi 1.925,86, mengungguli “La Albiceleste” yang juga meningkatkan perolehan poinnya menjadi 1.925,15, dengan selisih tipis tidak lebih dari 0,71 poin.

Menurut surat kabar Argentina “TYC”, sejak diperkenalkannya peringkat FIFA, belum pernah ada tim nasional yang masuk ke Piala Dunia sebagai pemuncak klasemen berhasil meraih trofi emas, hal ini memicu kekhawatiran terkait perjalanan "El Tango" di turnamen ini, mengingat mereka merebut posisi teratas peringkat sebelum turnamen berkat kekalahan Prancis dari Pantai Gading 1-2 dan hasil imbang Spanyol melawan Irak 1-1, kemudian tim Amerika Latin ini menegaskan keunggulannya dengan dua kemenangan atas Honduras dan Islandia.

Meskipun demikian, penurunan Argentina ke peringkat kedua dalam klasemen belum final, karena sistem peringkat diperbarui setelah setiap pertandingan di Piala Dunia, dan peluang bagi tim "Tango" dan Prancis untuk bertukar posisi masih terbuka.

Namun, para pendukung “Tango” terpecah antara mereka yang menganggapnya sebagai kemunduran sementara dalam peringkat, dan mereka yang menganggapnya sebagai kelepasan dari “kutukan pemuncak klasemen” yang telah menjatuhkan semua tim yang menduduki puncak sebelum dimulainya ajang dunia ini.

fifa.com