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Peter Bosz, pelatih kepala PSV Eindhoven, memuji koleganya asal Portugal, Jose Mourinho, pelatih Real Madrid, jelang duel yang dinanti antara kedua tim pada matchday kelima fase liga Liga Champions, yang dijadwalkan berlangsung besok, Selasa.

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Dalam konferensi pers jelang laga yang akan digelar di Stadion Santiago Bernabeu, Senin, Bosz mengatakan dirinya tidak memiliki kritik apa pun terhadap Mourinho. Sebaliknya, ia menganggap Mourinho sebagai salah satu pelatih yang pengalamannya patut dipelajari, seraya menyebut kesuksesannya yang konsisten mencerminkan kemampuannya untuk berkembang dan beradaptasi dengan berbagai situasi.

Pelatih asal Belanda itu menambahkan: "Mourinho juga memiliki gaya khas yang mudah dikenali. Ia mempersiapkan para pemainnya dengan sangat baik, dan kami tahu apa yang bisa diharapkan darinya. Saya tidak yakin seseorang bisa meraih semua kesuksesan itu tanpa terus berkembang, dan saya melakukan hal yang sama serta berusaha untuk belajar."

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Ia melanjutkan: "Ia memiliki prinsip-prinsip tertentu, dan apa yang telah ia raih sepanjang kariernya sungguh luar biasa. Anda tidak bisa mencapai itu tanpa beradaptasi dengan situasi baru. Saya ingin belajar darinya, dan Anda bisa memetik pelajaran darinya. Saya selama ini mempelajari apa yang ia katakan, dan pesan inilah yang coba saya sampaikan kepada para pemain saya. Ia adalah pelatih yang sangat menarik."

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Bosz menegaskan bahwa perbedaan kepribadian dan filosofi antara dirinya dan Mourinho tidak berarti ada perselisihan di antara mereka. "Saya tidak punya komentar negatif tentang dia. Kami adalah dua pribadi yang berbeda. Ia harus melakukan apa yang menurutnya tepat untuk meraih kemenangan, sementara saya memiliki filosofi lain. Saya tidak mengatakan ia bekerja dengan cara yang salah, tetapi saya bekerja dengan gaya yang berbeda. Kami benar-benar berbeda, tetapi saya sangat menghormatinya," ujarnya.

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Kondisi Real Madrid dan Kemenangan 4-1 atas Liverpool: Akankah Kejutan Terulang?

Mengenai kondisi Real Madrid jelang laga, pelatih PSV Eindhoven itu berkata: "Saya rasa mereka memainkan sepak bola yang bagus. Mereka telah meraih 9 kemenangan, beberapa di antaranya diraih pada menit-menit akhir. Itu hal yang positif karena menunjukkan kemampuan mereka untuk terus berjuang hingga akhir demi meraih kemenangan."

Ia menambahkan bahwa timnya sudah terbiasa bertanding di stadion-stadion besar, setelah tampil di Liga Champions dalam empat tahun terakhir. "Stadion Santiago Bernabeu memang istimewa, tetapi kami sudah pernah bermain di stadion-stadion besar lainnya," jelasnya.

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Bosz juga mengenang kemenangan timnya atas Liverpool dengan skor 4-1 musim lalu sebagai pengalaman yang memberi kepercayaan diri kepada para pemainnya jelang menghadapi Real Madrid. Namun, ia menegaskan bahwa kedua laga tersebut benar-benar berbeda. "Itu adalah kesuksesan besar, tetapi ini pertandingan lain yang tidak ada hubungannya dengan laga itu. Sebagian dari persiapan berkaitan dengan kepercayaan diri, dan kami harus memilikinya dalam jumlah besar. Kami punya 4 poin, tetapi masih ada peluang di depan kami. Kami harus mengerahkan segala yang kami miliki, dan kami tidak boleh terlalu pasif," katanya.

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"Bahaya Mbappe? Kami Tahu Apa yang Harus Dilakukan"

Soal cara meredam bahaya Kylian Mbappe, pelatih asal Belanda itu menjelaskan bahwa para pemainnya sangat memahami besarnya tantangan tersebut. "Semua orang mengenal Kylian Mbappe, dan saya rasa saya tidak perlu banyak bicara untuk memotivasi para pemain. Mereka mengenal para pemain Real Madrid dan sepenuhnya paham apa yang harus mereka lakukan besok," ujarnya.

Berbicara tentang rencananya untuk laga tersebut, Bosz menegaskan bahwa ia selalu berupaya menyesuaikan diri dengan lawan tanpa meninggalkan identitas timnya. "Saya selalu berusaha beradaptasi dengan lawan, dan kami melakukannya dalam pertandingan akhir pekan lalu. Namun, kami memiliki filosofi sepak bola sendiri yang ingin saya pertahankan. Meski begitu, kami harus beradaptasi, terutama menghadapi Real Madrid, karena mereka adalah tim yang sangat kuat dan memiliki pemain-pemain berpotensi besar," jelasnya.

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Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa filosofinya bertumpu pada kemampuan para pemainnya dan keberanian, bahkan dalam situasi tersulit. "Kami harus bermain dengan berani, karena saya bukan orang yang pasif. Dalam sepak bola, terkadang Anda bisa kalah, tetapi Anda harus bangkit. Anda bisa kebobolan dalam pertandingan, tetapi Anda harus berusaha membalas. Kami punya tim yang bagus dan pemain-pemain berpotensi besar. Kami telah tampil baik dalam laga tandang di Liga Champions, dan kami akan melakukan hal yang sama besok," pungkasnya.

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