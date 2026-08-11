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Enzo Millot 2025-26Getty

Diterjemahkan oleh

Kemelut di Al Ahly: Mielot Tolak Keputusan Manajemen dan Hambat Rencana "Ar-Raqi"

Transfers
E. Millot
Al Ahli
Al Diriyah
Saudi Pro League
Prancis
Arab Saudi

Bagaimana dengan negosiasi Diriyah?

Sejumlah laporan media Saudi mengungkap nasib kepindahan Enzo Millot, pemain Al Ahli, dari klub tersebut untuk bergabung dengan Al Diriyah pada bursa transfer musim panas yang sedang berlangsung, di tengah keterkaitan nama sang pemain dengan kepergian dari klub.

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Surat kabar Saudi "Al Yaum" mengutip sumber-sumber yang dekat dengan klub Al Ahli: "Bahwa Enzo Millot untuk saat ini menolak ide meninggalkan skuad tim dan pindah ke Al Diriyah, di mana sang pemain berpegang teguh untuk tetap bertahan di dalam skuad tim pada musim mendatang secara resmi".

Saudi Pro League
Al Diriyah crest
Al Diriyah
DIR
Al Ahli crest
Al Ahli
AHL

Para pejabat klub Al Ahli bersikeras agar Enzo Millot keluar dari skuad tim pada bursa transfer musim panas yang sedang berlangsung, atas keinginan pelatih tim dan direksi olahraga klub.

Manajemen Al Ahli berupaya memperkuat skuad tim dengan lebih dari satu transfer, sebelum penutupan pintu bursa transfer musim panas yang sedang berlangsung, guna memperkuat skuad tim sebagai persiapan menghadapi musim baru.

Menurut surat kabar Saudi "Ar Riyadiyah", manajemen klub Al Diriyah telah mencapai kesepakatan dengan pihak Al Ahli terkait kepindahan Millot ke skuad tim yang baru promosi ke Liga Roshn tersebut, dengan status pinjaman hingga akhir musim baru.

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Millot bergabung dengan Al Ahli pada awal musim lalu dari klub Jerman Stuttgart, setelah Jaissle bersikeras untuk merekrutnya, di mana pelatih asal Jerman itu melihat pemain Prancis tersebut sebagai tambahan penting bagi lini tengah tim serta kemampuannya menerapkan ide-ide taktisnya.

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