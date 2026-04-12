Kembalinya yang spektakuler... Sinner menghancurkan legenda Alcaraz di lapangan tanah liat!

Lapangan tanah liat "Monte Carlo" menjadi titik balik paling menonjol dalam karier petenis Italia Yannick Sinner, yang berhasil mematahkan dominasi rivalnya asal Spanyol, Carlos Alcaraz, untuk merebut gelar juara sekaligus menduduki peringkat teratas Asosiasi Petenis Profesional (ATP).

Kembalinya yang bersejarah

Dalam pertandingan yang menegangkan dan berlangsung selama dua jam 15 menit, Sinner membuktikan kemampuannya sebagai pemain "serba bisa" dengan membalikkan keadaan melawan Alcaraz, spesialis lapangan tanah liat.

Petenis Italia itu memenangkan kedua set dengan skor 7-6 dan 6-3, dalam pertandingan yang ditandai dengan penguasaan ritme dan kekuatan fisik, sehingga ia dinobatkan sebagai raja baru lapangan tanah liat.

Kembali ke Puncak

Dengan kemenangan ini, Sinner secara resmi akan kembali ke peringkat pertama dunia mulai Senin, mengomentari pencapaian ini: "Kembali ke puncak berarti banyak bagi saya, tetapi yang terpenting adalah saya akhirnya berhasil memenangkan gelar besar di lapangan tanah liat, yang merupakan tantangan khusus bagi saya."

Dengan kemenangan ini, Siner mengarahkan pandangannya pada target-target yang tersisa di musim lapangan tanah liat, yaitu turnamen (Madrid, Roma, dan Roland Garros), dalam upaya untuk menebus kegagalannya tahun lalu di Paris.

Rekor dan rentetan kemenangan

Sinner memanfaatkan penurunan poin Alcaraz yang sebelumnya mempertahankan total poin sebesar 4.330, untuk mencetak angka-angka menakjubkan yang mencerminkan kesiapannya yang sempurna dengan 17 kemenangan beruntun sejak dimulainya musim ini, serta tiga gelar berturut-turut di (Indian Wells, Miami, dan Monte Carlo), serta 22 kemenangan beruntun di turnamen Masters (1.000 poin), dan 4 gelar berturut-turut di kategori Masters, termasuk gelar Paris 2025 dan tiga turnamen terakhir.

Dominasi yang luar biasa ini mengakhiri masa keraguan yang menyelimuti petenis Italia tersebut di awal tahun, dan menegaskan dominasi mutlaknya di peta tenis dunia saat ini.