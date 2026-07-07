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Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Khaled Mahmoud

Diterjemahkan oleh

"Kembalinya yang paling hebat dalam sejarah Piala Dunia"... Media internasional memuji penampilan epik Argentina saat melawan Mesir

Argentina vs Egypt
Argentina
Egypt
World Cup
Argentina
Mesir
AS

Surat kabar di seluruh dunia memuji kebangkitan Messi dan Argentina

Tim nasional Argentina berhasil melaju ke perempat final Piala Dunia, setelah membalikkan ketertinggalan dua gol tanpa balas dari Mesir menjadi kemenangan dramatis dengan skor (3-2), pada Selasa malam ini, dalam pertandingan yang digelar di Atalanta.

Pertandingan seru tersebut mendominasi berita utama surat kabar internasional, yang sangat menyoroti prestasi bintang Argentina Lionel Messi, serta menyoroti penampilan kuat yang ditunjukkan tim Mesir dalam pertandingan tersebut, seperti yang juga ditekankan oleh surat kabar Argentina "Olé".

Surat kabar Spanyol “Marca” menulis judul: “Argentina kembali menyelamatkan pertandingan setelah bangkit dari ketertinggalan 0-2 dalam 14 menit.”

Surat kabar tersebut menambahkan: “Messi, dengan satu gol dan satu umpan kunci, memadamkan kebangkitan bersejarah Mesir melalui penampilan luar biasa lainnya, setelah golnya dianulir saat skor masih 0-1 untuk keunggulan Mesir.”

Surat kabar Brasil “Globo Esporte” menulis judul: “Kembalinya yang epik! Argentina menang berkat kekuatan seragam dan sentuhan Messi.”

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Sedangkan surat kabar Prancis “L’Équipe” memberi judul: “Keajaiban Argentina.”

Sementara itu, surat kabar Spanyol “Sport” menulis: “Argentina tetaplah Messi dan sepuluh pemain lainnya.”

Sementara itu, surat kabar Italia “Gazzetta dello Sport” menulis: “Argentina Kembali dengan Kuat di Piala Dunia! Tiga Gol dalam 13 Menit Menyingkirkan Mesir dan Meloloskan Messi ke Perempat Final.”

Surat kabar "Apola" dari Portugal juga menulis: "Air mata di Atlanta: Argentina menyingkirkan Mesir dengan comeback epik".

Surat kabar Italia *Corriere dello Sport* menulis: “Messi memimpin comeback menakjubkan Argentina: dari 0-2 menjadi 3-2; Mesir tersingkir dari turnamen.”

Sementara itu, surat kabar "Bild" dari Jerman memuat judul: “Kembalinya Messi yang menakjubkan. Tekanan akhir yang luar biasa melawan Mesir.”

Sedangkan surat kabar Amerika “The Athletic” menulis: “Lionel Messi menginspirasi Argentina dalam comeback terhebat dalam sejarah Piala Dunia melawan Mesir.”

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