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Pelatih asal Jerman Hansi Flick, juru taktik Barcelona, mengumumkan susunan pemain inti timnya untuk menghadapi Deportivo La Coruña di Stadion Riazor pada hari ini, Minggu, dalam lanjutan pekan ke-14 Liga Spanyol.

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Kembalinya Lamine Yamal menjadi sorotan utama dalam pilihan Flick untuk laga ini. Sang pemain sebelumnya absen saat menghadapi Sabah di Liga Champions karena merasakan gangguan pada pergelangan kaki kanan, sebelum akhirnya pulih dan kembali masuk dalam rencana pelatih asal Jerman tersebut.

Berikut susunan lengkap pemain Barcelona untuk laga hari ini:

Penjaga gawang: Joan Garcia.

Lini belakang: Eric Garcia, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Joao Cancelo.

Lini tengah: Frenkie de Jong, Pedri, Dani Olmo.

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Lini depan: Lamine Yamal, Raphinha, Anthony Gordon.

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Yamal tampil sejak menit awal setelah absen pada laga Eropa terakhir dan kembali memimpin sisi kanan serangan tim Catalan. Flick mengandalkan kemampuannya dalam membuat perbedaan, baik melalui dribel, umpan yang menentukan, maupun pergerakan menyerang yang memberi Barcelona solusi tambahan untuk membongkar pertahanan lawan.

Kembalinya sang pemain sangat penting bagi Barcelona, terlebih staf pelatih memilih untuk tidak mengambil risiko memainkannya pada laga sebelumnya setelah ia merasakan sedikit gangguan pada pergelangan kaki, sebelum akhirnya mengatasi masalah tersebut dan kembali siap bermain.

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Skuad Barcelona untuk laga ini juga diperkuat sejumlah pemain yang kembali, dipimpin gelandang Rodri Hernandez dan bek Andreas Christensen yang telah mendapat izin medis, tetapi akan memulai laga dari bangku cadangan, bersama bek asal Prancis Jules Kounde dan gelandang muda Gavi.

Di bangku cadangan juga terdapat Wojciech Szczesny, Dominik Livakovic, Alex Campos, Brian Fariñas, Orian Goren, Karim Adeyemi, dan Gabriel Jesus.

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Di sisi lain, Barcelona tidak diperkuat Fermin Lopez dalam laga hari ini karena skorsing, sementara Alejandro Balde, Marc Bernal, Xavi Espart, dan Roony Bardghji absen akibat cedera.

Tim Catalan menjalani laga ini dengan target meraih tiga poin untuk memperkokoh posisi di puncak klasemen Liga Spanyol, memanfaatkan hasil buruk Real Madrid yang kalah 1-2 dari Deportivo Alaves. Hasil itu membuka peluang bagi Barcelona untuk memperlebar jarak dengan pesaing terdekatnya jika berhasil menang di Stadion Riazor.

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Laga ini menjadi kunjungan pertama Barcelona ke Stadion Riazor dalam delapan tahun terakhir. Pertandingan ini juga memiliki makna khusus bagi pendukung Blaugrana karena bertepatan dengan peringatan 127 tahun berdirinya klub, yang jatuh pada 29 November.