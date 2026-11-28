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Barcelona mendapat suntikan penting jelang laga kontra Deportivo La Coruña setelah sejumlah pemain penting kembali masuk skuad, terutama Lamine Yamal, serta bergabungnya Rodrigo Hernández dan Andreas Christensen. Daftar pemain itu juga menghadirkan kejutan berupa satu wajah baru dari tim cadangan, di tengah absennya sejumlah pemain yang berpengaruh bagi tim.

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Dalam konferensi pers jelang pertandingan, Hansi Flick memastikan Rodrigo Hernández dan Christensen masuk dalam skuad yang bertolak ke Stadion Riazor untuk menghadapi Deportivo La Coruña. Ia juga mengumumkan pemanggilan Orian Goren, gelandang Barcelona Atlètic, sebagai salah satu wajah baru yang mendapat kesempatan tampil bersama tim utama.

Pemanggilan Goren menyusul debut Alex Campos pekan ini di Baku. Flick terus mengandalkan pemain dari tim cadangan untuk menambal absennya sejumlah pemain sekaligus memberi kesempatan kepada para talenta muda untuk bergabung dengan tim utama, di tengah situasi yang memaksanya melakukan penyesuaian pada daftar pemain yang tersedia untuk laga-laga mendatang.

Di sisi lain, Barcelona kembali bisa memainkan Lamine Yamal, yang kembali masuk skuad setelah absen pada laga Liga Champions kontra Sabah akibat cedera pergelangan kaki. Ia pun tersedia bagi staf pelatih dalam laga yang dinantikan ini, sehingga Flick memiliki opsi tambahan di lini depan.

Meski mendapat tambahan kekuatan, Barcelona tidak akan tampil dengan skuad lengkap. Alejandro Balde dipastikan absen setelah tidak mampu menuntaskan laga di Baku akibat keseleo pergelangan kaki. Marc Bernal juga absen karena cedera setelah Flick mencoretnya dari rencana untuk dua pertandingan berikutnya, sementara Fermín absen karena menjalani skorsing.

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Skuad Barcelona untuk menghadapi Deportivo La Coruña terdiri dari Joan García, Cancelo, Brian Fariñas, Cubarsí, Gavi, Pedri, Gabriel Jesus, Lamine Yamal, Raphinha, Szczęsny, Adeyemi, Christensen, Rodrigo, Gordon, Gerard Martín, Olmo, De Jong, Koundé, Eric, Livaković, Orian Goren, dan Alex Campos. Daftar ini memadukan pemain tim utama dengan talenta muda yang sedang naik daun dari Barcelona Atlètic.