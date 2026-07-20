Kembalinya Tim Nasional Argentina yang Kurang Meriah... Pemerintah Membatalkan Perayaan dan Messi Tidak Ikut Bersama Rombongan

Argentina harus menghadapi salah satu akhir paling pahit dalam sejarah partisipasinya di Piala Dunia, setelah impian mempertahankan gelar sirna di pertandingan final, sehingga perjalanan pulang ke tanah air berubah dari perayaan yang dinanti-nantikan menjadi suasana yang dipenuhi kesedihan dan kekecewaan. Sementara rombongan tim nasional “Tango” bersiap tiba di negara asal dalam beberapa jam ke depan, perjalanan ini akan sangat berbeda dari apa yang diharapkan para pemain dan suporter sebelum turnamen dimulai.

Pesawat yang mengangkut rombongan timnas Argentina bersiap mendarat di negara tersebut dalam beberapa jam ke depan, dalam salah satu perjalanan pulang paling menyedihkan dalam ingatan baru-baru ini. Tim asuhan pelatih Lionel Scaloni kembali dengan beban kekecewaan setelah impian meraih gelar sirna, dalam suasana yang sangat jauh dari perayaan yang semula diharapkan.

Lionel Messi akan menjadi sosok paling menonjol yang absen dalam perjalanan pulang ini, setelah ia memutuskan untuk tetap tinggal di Amerika Serikat dan terbang langsung ke Miami—tempat ia menetap sejak bergabung dengan Major League Soccer—daripada menemani rombongan ke Argentina.

Messi bukanlah satu-satunya yang memilih tidak kembali bersama tim nasional, karena Asosiasi Sepak Bola Argentina mengungkapkan bahwa 9 pemain lainnya memilih mengambil jalur yang berbeda setelah turnamen berakhir, yaitu Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Julián Álvarez, Giuliano Simeone, Geronimo Rulli, Nico Baz, Nahuel Molina, dan Lautaro Martínez.

Para pemain ini memilih untuk langsung terbang kembali ke klub masing-masing guna mempersiapkan musim baru, atau memulai liburan musim panas mereka, alih-alih kembali ke Argentina bersama anggota rombongan lainnya, demikian dilaporkan surat kabar Spanyol “Marca”.

Menurut media Argentina, pemerintah memutuskan bahwa penyambutan tim nasional, yang dijadwalkan pada hari Senin, akan dibatasi pada upacara resmi di Bandara Ezeiza, dengan kehadiran pasukan keamanan dan mobil pemadam kebakaran, tanpa mengadakan perayaan massal apa pun.

Laporan-laporan tersebut mengutip sumber tingkat tinggi di Istana Kepresidenan bahwa gagasan untuk mengadakan perayaan publik guna menyambut tim nasional telah sepenuhnya dikesampingkan, mengingat suasana yang muncul setelah kegagalan merebut gelar juara.

Laporan tersebut menambahkan bahwa para pemain tim nasional sendiri tidak menunjukkan antusiasme untuk mengadakan perayaan besar-besaran, karena mereka lebih memilih untuk beristirahat sejenak setelah turnamen berakhir, sebelum memulai liburan atau bergabung kembali dengan klub masing-masing, sehingga halaman Piala Dunia ditutup dalam suasana yang didominasi kekecewaan, alih-alih pemandangan kegembiraan yang diharapkan oleh para penggemar Argentina.