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Pelatih asal Portugal Jose Mourinho, yang menukangi Real Madrid, mengumumkan 23 pemain untuk menghadapi Deportivo Alavés besok, Sabtu, di Stadion Santiago Bernabéu pada pekan ke-14 La Liga.

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Skuad tersebut menandai kembalinya bek sayap asal Prancis Ferland Mendy setelah absen selama 208 hari. Di sisi lain, Trent Alexander-Arnold, Rodrygo Goes, Raúl Asencio, dan Endrick tidak masuk daftar.

Mendy kembali masuk skuad untuk pertama kalinya dalam 208 hari, setelah menjalani operasi pada Mei akibat robekan pada tendon otot rektus femoris di kaki kanannya.

Mourinho mengumumkan kembalinya sang pemain dengan mengatakan: "Besok Mendy akan duduk di bangku cadangan, dan siapa pun yang berada di bangku cadangan berarti mampu bermain. Kami punya tiga bek kiri dan itu banyak, tetapi kembalinya dia adalah kabar yang sangat baik bagi semua orang."

Mendy berada di urutan ketiga untuk posisi bek kiri di belakang Cucurella dan Carreras, dan ia juga tidak didaftarkan untuk Liga Champions.

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Trent Alexander-Arnold absen dari skuad karena flu berat dan tetap berada di rumahnya, sebagaimana dikonfirmasi oleh Mourinho.

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Adapun Rodrygo masih membutuhkan waktu tambahan untuk pulih dari cedera lutut. Mengenai kepulihannya, sang pelatih berkata: "Saya tidak melihatnya bermain melawan Arsenal, juga tidak di liga hingga akhir tahun."

Raúl Asencio masih menjalani tahap akhir pemulihan dari patah tulang akibat tekanan (stress fracture) pada tulang kering. Ia berlatih sendiri dan belum siap untuk masuk skuad.

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Menurut laporan medis klub pada 23 November, Endrick mengalami cedera otot pada adduktor kiri dan diperkirakan absen selama dua hingga tiga pekan. Ia pun akan melewatkan laga melawan Alavés, Real Sociedad pada 2 Desember, dan Athletic Bilbao pada 6 Desember, sementara keikutsertaannya saat menghadapi Arsenal pada 9 Desember masih diragukan.

Berikut daftar lengkap skuad Real Madrid untuk laga melawan Deportivo Alavés:

Kiper: Thibaut Courtois, Andriy Lunin, Mestre

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Belakang: Militão, Huijsen, Konaté, Cucurella, Carreras, Rüdiger, Mendy, Dumfries.

Tengah: Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, Bernardo Silva, Thiago.

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Depan: Vinícius Júnior, Mbappé, Carlos Espí, Brahim Díaz, Yan Diomande.

Dalam konferensi pers jelang pertandingan, Mourinho mengatakan: "Dua hari di antara dua pertandingan adalah waktu yang singkat, tetapi tiga hari sudah cukup, dan saya tidak berpikir kami akan menghadapi masalah dalam pemulihan para pemain yang tampil di laga terakhir. Saya menyukai kerja Alavés, mereka memiliki identitas yang sangat jelas dan spesifik. Saya memperkirakan akan ada satu lagi pertandingan yang rumit."

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Ia menambahkan: "Ini adalah laga kandang ketiga kami secara beruntun, dan dalam benak kami, kami harus memenangkannya. Setiap poin yang tidak kamu menangkan adalah poin yang hilang dan bisa saja menentukan, jadi kami harus berusaha meraih tiga poin."

Real Madrid menempati peringkat kedua dengan 33 poin dari 13 pertandingan, di belakang pemuncak klasemen Barcelona yang mengoleksi 36 poin. Atlético Madrid berada di posisi ketiga dengan 31 poin, sedangkan Alavés berada di urutan kesembilan dengan 16 poin.

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Los Blancos menyambut laga ini dengan rentetan 10 kemenangan beruntun di semua kompetisi, yang terbaru adalah kemenangan 5-1 atas Eindhoven di Liga Champions setelah sempat tertinggal 0-1. Mereka juga selalu menang dalam enam laga kandang di liga musim ini.