Kembalinya Sang Penyihir dan Benzema masih ditunggu... Al-Hilal mengungkap posisi para bintangnya menjelang laga abadi

Tim medis Al-Hilal mengumumkan perkembangan terbaru mengenai kondisi para pemain yang cedera, menjelang laga yang dinantikan melawan Al-Khaloud, yang dijadwalkan berlangsung lusa, Rabu, dalam rangkaian pertandingan pekan ke-28 Liga Profesional Saudi Roshen. Hal ini disambut dengan antusiasme besar dari para penggemar yang ingin mengetahui sejauh mana kesiapan para pemain inti dan dukungan bagi tim pada momen krusial musim ini.

Al-Hilal sedang dilanda serangkaian cedera serius, yang dipimpin oleh dua pemain Prancis, Karim Benzema dan Simon Bouabri, serta Sultan Mandash dan Salem Al-Dossari.

Menurut pengumuman Al-Hilal melalui akun resminya di platform media sosial "X", sesi latihan bersama yang digelar hari Senin ini, disaksikan oleh partisipasi duet Salem Al-Dossari dan Sultan Mandash secara normal, memastikan kesiapan mereka untuk menghadapi pertandingan melawan Al-Khulud.

Dia menjelaskan bahwa "status Benzema belum ditentukan hingga saat ini, namun ia terus menjalani program rehabilitasinya, sama halnya dengan Bouabri, di mana status partisipasi keduanya melawan Al-Khulud belum diputuskan".

Kembalinya Al-Dosari menjadi dorongan kuat bagi lini serang Al-Hilal, mengingat kontribusi yang ia berikan untuk mendukung sistem pelatih asal Italia, Simone Inzaghi, bersama dengan kembalinya Sultan Mandash.

Al-Hilal berharap dapat memperbaiki performa mereka, setelah bermain imbang di putaran sebelumnya melawan Al-Taawoun dengan skor 2-2, di mana mereka tertinggal 5 poin di belakang Al-Nassr yang memimpin klasemen.