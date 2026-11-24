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Bintang Al-Nassr asal Senegal, Sadio Mane, kembali memimpin timnya saat menghadapi klub Qatar Al-Sadd di Liga Champions Asia Elite, setelah absen pada laga klasik sebelumnya melawan rival bebuyutan Al-Ahli.

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Al-Nassr menjamu Al-Sadd pada Selasa ini di Stadion Al-Awwal Park, ibu kota Arab Saudi, Riyadh, dalam pekan kelima fase liga Liga Champions Asia Elite.

Pelatih kepala Al-Nassr asal Australia, Ange Postecoglou, memutuskan menurunkan skuad utamanya demi meraih kemenangan penting yang akan mendongkrak peluang tim lolos ke babak 16 besar turnamen Asia tersebut.

Sosok yang paling mencolok dalam susunan pemain inti adalah bintang Senegal, Sadio Mane, yang kembali tampil sebagai starter setelah absen pada laga sebelumnya, ketika Al-Nassr kalah 1-3 dari Al-Ahli pada Jumat lalu dalam pertandingan tunda pekan kesembilan Liga Roshn.

Bintang Senegal itu absen pada laga klasik tersebut karena baru dikaruniai seorang anak. Namun, ia akan kembali hari ini dengan status juara Piala Afrika 2025, berdasarkan putusan Pengadilan Arbitrase Olahraga.

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Pada Selasa ini, Pengadilan Arbitrase Olahraga mengabulkan banding timnas Senegal atas keputusan Komite Banding Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF), yang sebelumnya menyatakan Senegal kalah walkover di final Piala Afrika 2025 meski menang 1-0 di lapangan, serta memberikan kemenangan administratif 3-0 kepada timnas Maroko.

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Mane akan memimpin lini serang Al-Nassr bersama pemain lain yang juga kembali, yakni winger asal Prancis Kingsley Coman, yang memulai laga melawan Al-Ahli dari bangku cadangan, serta dua bintang Portugal, Cristiano Ronaldo dan João Félix.

Pemain Portugal ketiga juga akan tampil dalam susunan pemain Al-Nassr, yaitu Samu Costa, yang akan bermain di lini tengah bersama gelandang asal Brasil, Angelo.

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Sementara itu, lini belakang akan diisi Nawaf Boushal dan Awad Aman sebagai bek sayap, serta Abdulelah Al-Amri dan bek asal Prancis Mohamed Simakan di jantung pertahanan, di depan kiper asal Brasil, Bento.

Dengan menurunkan kekuatan terbaiknya, Postecoglou berupaya mengembalikan tren kemenangan dan menghindari hasil buruk untuk kedua kalinya secara beruntun, setelah kekalahan pada laga klasik sebelumnya melawan rival bebuyutan Al-Ahli.

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Selain itu, pelatih asal Australia tersebut ingin kembali ke posisi yang memberikan tiket ke babak 16 besar Liga Champions Asia Elite, mengingat timnya saat ini berada di luar zona tersebut.

Al-Nassr memasuki laga ini dengan menempati peringkat kesepuluh di grup Barat dengan koleksi 6 poin, hasil dari dua kemenangan dan satu kekalahan. Mereka juga masih menyisakan satu laga tunda melawan klub Uni Emirat Arab, Al-Wasl, yang akan digelar pada Desember mendatang.

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Di sisi lain, Al-Sadd berada di peringkat ketiga belas grup Barat setelah hanya meraih dua poin dari 12 poin yang tersedia, hasil dari dua kali imbang dan dua kekalahan, tanpa satu pun kemenangan sejauh ini.

Susunan pemain Al-Nassr adalah sebagai berikut:

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Penjaga gawang: Bento

Lini belakang: Nawaf Boushal, Abdulelah Al-Amri, Mohamed Simakan, Awad Aman

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Lini tengah: Angelo, Samu Costa, João Félix

Lini depan: Kingsley Coman, Cristiano Ronaldo, Sadio Mane