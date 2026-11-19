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Kembalinya Ronaldinho ke lapangan tak disambut baik oleh semua orang. Pemain Brasil berusia 46 tahun itu kembali bermain untuk Ravenna, klub Serie C yang turut dimilikinya, akhir pekan lalu dan tampil selama 45 menit. Mantan penyerang Antonio Cassano mengaku tak memahami keputusan itu dalam perbincangan dengan Viva Fútbol.

Penampilan Ronaldinho saat kembali bermain terbilang sukses. Antara lain berkat umpan sebelum assist dari legenda Barcelona itu, Ravenna menang 2-0 atas Forlì di hadapan pendukungnya sendiri.

"Saya sangat menghormati Ronaldinho, sebagai pribadi maupun pemain," kata Cassano, mengawali komentarnya dengan pujian. "Bagi saya, dia masih termasuk lima pemain terhebat sepanjang masa, bersama Messi, Maradona, Ronaldo, dan mungkin Pelé."

Meski begitu, menurut Cassano, Ronaldinho sama sekali tidak perlu kembali bermain. "Apa yang dia lakukan baru-baru ini sangat tidak menyenangkan untuk dilihat. Apa yang bisa dia lakukan dalam kondisi seperti itu, pada usia 46 tahun? Saya tidak memahaminya."

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"Dia melakukannya karena punya hubungan dengan Cipriani, yang merupakan temannya," kata Cassano, merujuk kepada pengusaha sekaligus sesama pemilik klub, Ignazio Cipriani. "Dan karena mereka memberinya banyak uang. Saya tidak tahu."

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"Bagi saya, itu sandiwara yang konyol," lanjut mantan rekan Francesco Totti di lini serang AS Roma itu. "Saya tidak tahu bagaimana lagi harus menafsirkannya. Saya tidak akan melakukannya, bahkan jika mereka menawari saya sepuluh juta."

"Bahkan dua puluh juta pun tidak. Saya terkejut karena dia selalu rendah hati dan merupakan salah satu pemain terhebat dalam sejarah. Jika Anda meminta saya menilai apa yang sebenarnya terjadi, menurut saya ini memalukan, sebuah sandiwara," ujar Cassano.

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Ronaldinho mengakhiri karier profesionalnya pada 2015 bersama Fluminense. Pada masa mudanya, ia menjadi bintang dunia bersama FC Barcelona dan menjuarai Piala Dunia pada 2002.

Peraih satu Ballon d'Or (2005) itu bersama Ravenna boleh mulai berharap promosi ke Serie B. Setelah 14 pertandingan, klub tersebut berada di posisi kedua, terpaut enam poin dari pemuncak klasemen Spezia.