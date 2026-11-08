Ali Maher, pelatih baru timnas Mesir, mengumumkan daftar pemain pertamanya bersama Mesir, dalam persiapan menghadapi dua pertandingan melawan Malawi, dalam lanjutan putaran ketiga dan keempat kualifikasi menuju Piala Afrika 2027, dalam ujian yang membawa ciri-ciri fase baru tim nasional.

Pemusatan latihan timnas Mesir dijadwalkan dimulai pada 9 November ini, di Pusat Timnas Nasional, sebagai persiapan menghadapi dua laga yang menjadi ajang bagi Mesir untuk memperkuat posisi puncak di Grup Kedua dan selangkah lebih dekat menuju lolos ke turnamen benua tersebut.

Daftar pemain Ali Maher membawa sejumlah perubahan, terutama kembalinya lima pemain, yaitu Mohamed El Shenawy, penjaga gawang Al Ahly, Mahmoud Hamdi "El Wensh", Mohamed Shehata, Nasser Maher, dan Mahmoud Marei, ke skuad timnas.

Daftar pemain juga menghadirkan kejutan di lini serang dengan bergabungnya Mahmoud Mamdouh, penyerang Modern Sport sekaligus top skor Liga Mesir dengan koleksi 8 gol, untuk kali pertama, setelah penampilan-penampilan impresifnya sejak awal musim.

Sebaliknya, Imam Ashour, gelandang Al Ahly, masih absen karena alasan teknis, sementara Abdelaziz El Balaoti, penjaga gawang Al Bank Al Ahly, tersingkir dari hitungan setelah kembalinya Mohamed El Shenawy ke daftar pemain.

Daftar pemain juga menyaksikan absennya Omar Fayed, bek Frosinone Italia, yang bergabung ke timnas pada periode jeda internasional lalu untuk menggantikan cedera Hamdi Fathy, yang juga dicoret. Hamdi Fathy, pemain Al Wakrah Qatar, dicoret karena cedera.

Absen pula Ali Mahmoud, gelandang Al Ahly, yang mencatatkan debut internasionalnya pada pemusatan latihan lalu, sehingga Mohamed Shehata, pemain Zamalek, kembali masuk dalam hitungan timnas pada periode ini.

Di antara yang kembali yang paling menonjol juga Mahmoud Hassan "Trezeguet", pemain Al Riyadh Arab Saudi, setelah pulih dari cedera yang membuatnya absen bersama Mesir pada periode jeda internasional lalu.

Di sisi lain, Mostafa Mohamed, penyerang Konyaspor Turki, terus absen dari daftar timnas, setelah menjauh dari hitungan sejak keikutsertaan Mesir di Piala Afrika pada Januari lalu.

Berikut daftar pemain timnas Mesir untuk dua pertandingan melawan Malawi:

Penjaga gawang: Mohamed El Shenawy (Al Ahly), Mahdy Soliman (Zamalek), Mostafa Shobeir (Al Ahly), Mohamed Alaa (Ceramica Cleopatra).

Pertahanan: Mahmoud Hamdi "El Wensh" (Zamalek), Hossam Abdelmaguid (Ludogorets Bulgaria), Rami Rabia (Al Ain UEA), Mohamed Abdelmonem (Nice Prancis), Mahmoud Marei (Pyramids), Mohamed Hany (Al Ahly), Karim Hafez (Pyramids), Ahmed Fatouh (Zamalek), Tarek Alaa (Zed).

Lini tengah: Marwan Attia (Al Ahly), Mohanad Lasheen (Pyramids), Mahmoud Saber (Pyramids), Mohamed Shehata (Zamalek), Nasser Maher (Pyramids), Ibrahim Adel (Nordsjælland Denmark), Mahmoud Hassan "Trezeguet" (Al Riyadh Arab Saudi), Ahmed Sayed "Zizo" (Al Ahly), Haitham Hassan (Celtic Skotlandia).

Lini depan: Mohamed Salah (Trabzonspor Turki), Omar Marmoush (Tottenham Inggris), Hamza Abdelkarim (Barcelona Spanyol), Mahmoud Mamdouh (Modern Sport).

Stadion Internasional Kairo dijadwalkan menjadi tuan rumah laga leg pertama pada 13 November ini, sebelum kedua tim kembali bertemu pada 17 di bulan yang sama, di Stadion Internasional Bingu di Malawi, dalam lanjutan putaran keempat kualifikasi.

Timnas Mesir berada di Grup Kedua, bersama timnas Angola, Sudan Selatan, dan Malawi. Mesir memuncaki klasemen dengan koleksi 4 poin, unggul selisih gol atas Angola yang menempati posisi kedua, sementara Malawi menempati posisi ketiga dengan 3 poin, dan timnas Sudan Selatan terdampar di posisi terakhir tanpa poin.

Timnas Mesir mengawali perjalanannya di kualifikasi dengan hasil imbang tanpa gol melawan Angola di kandang lawan, sebelum mengembalikan irama kemenangan dengan kemenangan besar atas Sudan Selatan lima gol tanpa balas di kandang lawan.