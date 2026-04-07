Kembalinya pemain kunci dan 3 pemain absen... Arbeloa umumkan skuad Real Madrid untuk laga melawan Bayern Munich

Alvaro Arbeloa, pelatih Real Madrid, mengumumkan daftar pemain timnya untuk menghadapi Bayern Munich, hari Selasa ini, di Stadion "Santiago Bernabéu" pada leg pertama perempat final Liga Champions.

Dalam daftar pemain yang dipilih Arbeloa, absen karena cedera adalah Thibaut Courtois, Ferland Mendy, dan Rodrygo Goes, sementara Los Blancos kembali diperkuat oleh gelandang Dani Ceballos.

Berikut adalah daftar lengkap skuad Real Madrid untuk pertandingan melawan Bayern Munich:

Penjaga gawang: Lunin - Fran González - Javi Navarro.

Pertahanan: Carvajal - Militão - Alaba - Trent - Asensio - Carreras - Fran García - Rüdiger - Huisen.

Gelandang: Bellingham - Camavinga - Valverde - Tchouameni - Arda Güler - Dani Ceballos - Thiago.

Penyerang: Vinícius Júnior - Kylian Mbappé - Gonzalo García - Ibrahim Díaz - Mastanuto.



