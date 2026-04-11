Kembalinya pemain ini membuat tim Mesir cemas... Timnas Selandia Baru mendapat dorongan besar menjelang Piala Dunia

Tim nasional Selandia Baru mendapat dorongan besar menjelang dimulainya Piala Dunia, setelah klub Inggris Nottingham Forest mengumumkan bahwa penyerang veteran mereka, Chris Wood, siap kembali ke lapangan. Perkembangan ini berpotensi mengacaukan rencana tim nasional Mesir yang berada di grup yang sama dengan "The Kiwis" di ajang tersebut.

Wood, yang berusia 34 tahun, absen dari kompetisi sejak Oktober lalu akibat cedera parah di lutut yang membuatnya menjalani operasi pada Desember, sebelum memulai proses pemulihan panjang yang berakhir dengan pengumuman kesiapannya untuk berpartisipasi dalam pertandingan resmi.

Manajer Nottingham Forest, Vitor Pereira, menegaskan bahwa Wood kini "siap secara fisik dan mental untuk kembali", sambil menyoroti bahwa kembalinya dia merupakan tambahan besar bagi tim dan timnas negaranya.

Kembalinya Wood, yang merupakan pencetak gol terbanyak sepanjang masa timnas Selandia Baru, memberikan kekuatan serangan yang luar biasa bagi timnasnya menjelang Piala Dunia, terutama mengingat pengalamannya yang luas dalam menghadapi pertahanan yang kokoh, yang membuat timnas Mesir harus lebih waspada dalam laga mendatang melawan Selandia Baru.

Wood dianggap sebagai senjata paling berbahaya dalam skuad Selandia Baru, karena ia memiliki kemampuan fisik yang tinggi dan insting mencetak gol yang tajam di depan gawang, sehingga kembalinya dia pada saat ini menjadi peringatan dini bagi tim Mesir menjelang dimulainya turnamen dunia.

Undian menempatkan Selandia Baru di Grup G Piala Dunia, di mana mereka akan menghadapi tim-tim Belgia, Mesir, dan Iran pada bulan Juni.

