Al Ittihad Saudi mendapatkan kembali salah satu opsi ofensif pentingnya menjelang laga yang dinanti kontra Al Ettifaq, setelah pelatih asal Jerman Jens Wissing memutuskan mengembalikan penyerang Nigeria George Ilenikhena ke dalam skuad tim. Langkah ini memberikan "Sang Dekan" solusi tambahan di lini depan, sekaligus membuka pintu bagi berbagai pertanyaan mengenai posisi penyerang Maroko Youssef En-Nesyri, yang juga berada dalam daftar pemain yang berangkat ke Dammam.

Menurut laporan surat kabar "Arriyadiyah", Wissing mencoret dua pemain, yakni Dion Lopy asal Senegal dan Karlo Simic asal Serbia, dari rombongan Al Ittihad yang berangkat ke Dammam pada Senin siang, sebagai persiapan menghadapi Al Ettifaq pada Selasa, dalam pertandingan pekan kesepuluh Liga Roshn Saudi yang dijadwalkan berlangsung pukul sembilan malam.

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Kembalinya Ilenikhena terjadi setelah ia absen dari skuad Al Ittihad saat menghadapi Al Hilal, sehingga penyerang Nigeria itu kembali tersedia bagi Wissing, yang mencari opsi ofensif yang lebih efektif, terutama setelah kekalahan di laga klasik melawan Al Hilal dengan skor 2-3.

Pertandingan berikutnya ALI Saudi Pro League 14.00 ITT

Kehadirannya menjadi kesempatan bagi pelatih asal Jerman itu untuk melakukan perubahan di lini serang, baik dengan mengandalkannya sejak awal maupun menyimpannya sebagai kartu yang berpengaruh selama pertandingan.

Sebaliknya, belum ditentukan apakah En-Nesyri akan memulai pertandingan sebagai starter atau duduk di bangku cadangan, meski ia berada dalam daftar pemain yang berangkat ke Dammam.

Wissing memiliki opsi untuk mengandalkan penyerang Maroko itu seorang diri, atau menurunkan Ilenikhena sebagai penggantinya. Kemungkinan memainkan keduanya secara bersamaan juga tetap terbuka jika pelatih memutuskan bermain dengan dua penyerang, sesuai kebutuhan pertandingan dan apa yang dipandangnya tepat untuk mengeksploitasi titik lemah pertahanan Al Ettifaq.

Skuad Al Ittihad memuat delapan pemain asing, yaitu kiper asal Serbia Predrag Rajkovic, pemain asal Portugal Danilo Pereira, pemain asal Aljazair Houssem Aouar, pemain asal Belanda Steven Bergwijn, rekan senegaranya Georginio Wijnaldum, pemain asal Maroko Youssef En-Nesyri, pemain asal Nigeria George Ilenikhena, dan pemain asal Kolombia Richard Rios.

Skuad juga menyaksikan kembalinya Ahmed Al Ghamdi setelah pulih dari cedera otot betis yang membuatnya absen pada laga melawan Shabab Al Ahli Uni Emirat Arab di pekan kedua Liga Champions Asia Elite.

Al Ittihad memasuki laga ini demi mengembalikan kemenangan, setelah kalah dari Al Hilal di Liga Roshn, kemudian kalah dari Shabab Al Ahli dengan skor 1-2 di kejuaraan kontinental, yang membuat laga melawan Al Ettifaq semakin penting bagi Wissing dan para pemainnya.