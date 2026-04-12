FIFA (Federasi Sepak Bola Internasional) sedang mempersiapkan diri untuk skenario kemungkinan mundurnya tim nasional Iran dari Piala Dunia 2026 dengan sebuah gagasan baru, yang memberi harapan bagi tim nasional Italia untuk tampil di Piala Dunia berikutnya, yang akan diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Meski impian Italia untuk kembali ke panggung dunia runtuh setelah kalah dari Bosnia dan Herzegovina lewat adu penalti di final play-off Eropa, Azzurri masih bisa memiliki peluang terakhir untuk mengubah nasibnya.

Hingga kini, posisi tim nasional Iran terkait keikutsertaan dalam turnamen yang digelar musim panas mendatang masih belum jelas di tengah perang yang dijalani Iran, meskipun Gianni Infantino, Presiden FIFA, menegaskan partisipasi tim Asia tersebut di Grup 7 bersama Mesir, Belgia, dan Selandia Baru.

Hingga saat tulisan ini dibuat, tim nasional Iran dijadwalkan memulai kiprahnya di turnamen pada 16 Juni menghadapi Selandia Baru, sebelum bertemu Belgia di California, lalu menghadapi Mesir di Stadion "Lumen Field" di Seattle.

Play-off antar-konfederasi untuk pertama kalinya

Tim nasional Iran mungkin terpaksa mundur dari Piala Dunia, terutama setelah FIFA menolak memindahkan pertandingan tim tersebut ke luar Amerika Serikat, yang akan menempatkan federasi internasional itu dalam posisi canggung beberapa pekan sebelum turnamen dimulai.

Namun tampaknya FIFA sedang menyiapkan skenario darurat. Menurut laporan yang dipublikasikan jaringan RMC Sport mengutip surat kabar "The Athletic", ada pembahasan di internal FIFA mengenai kemungkinan menyelenggarakan play-off antar-konfederasi luar biasa jika Iran mundur.

Play-off ini akan melibatkan dua tim dari Asia, dan dua tim dari Eropa dari antara tim-tim yang tidak lolos ke turnamen.

Berkat peringkat dunianya, tim nasional Italia tampak menjadi kandidat yang nyaris pasti untuk mengisi salah satu dari dua jatah Eropa di play-off potensial ini, jika mundurnya Iran dipastikan secara resmi.

Italia sebelumnya kalah dari Bosnia dan Herzegovina sehingga gagal lolos ke Piala Dunia untuk ketiga kalinya secara beruntun setelah edisi 2018 dan 2022, bencana yang berujung pada hengkangnya Gennaro Gattuso dari jajaran staf kepelatihan, serta turut menggulingkan Ketua Federasi Sepak Bola Italia.

Selain itu, tim nasional Uni Emirat Arab juga bisa menjadi kandidat untuk ikut serta dalam play-off luar biasa tersebut, mengingat mereka tersingkir oleh Irak, yang lolos ke play-off global dan melaju darinya ke putaran final.