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Harapan Swiss untuk kembali diperkuat Granit Xhaka pada jeda internasional terakhir tahun ini pupus setelah gelandang Sunderland itu mengalami cedera baru. Kapten veteran tersebut diperkirakan kembali ke skuad setelah periode absen yang kontroversial, tetapi masalah pada betis yang dialaminya saat membela klub membuat Murat Yakin harus kehilangan pemimpin paling berpengalamannya.

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Kapten Sunderland dihantam cedera

Rencana kembalinya Xhaka ke tim nasional Swiss tertunda setelah gelandang itu mengalami cedera betis saat Sunderland menghadapi Chelsea baru-baru ini. Mantan pemain Arsenal itu menjalani pemeriksaan MRI pada Senin pagi untuk mengetahui tingkat keparahan cederanya, tetapi indikasi awal menunjukkan ia tidak akan tampil dalam laga-laga mendatang. Kemunduran ini terasa semakin mengecewakan karena menghalangi kembalinya Xhaka setelah skandal sertifikat Covid-19 palsu membayangi absennya dia sebelumnya.

Gelandang senior itu telah menjadi sosok sentral dalam sepakbola Swiss selama lebih dari satu dekade. Ketidakhadirannya meninggalkan kekosongan besar di lini tengah untuk pertandingan melawan Slovenia dan Skotlandia. Meski sempat ada harapan ia bisa pulih secara luar biasa, staf medis Swiss dan Yakin tampaknya telah menerima kenyataan bahwa kapten mereka tidak akan tersedia. Cedera betis itu membuatnya absen dalam pertandingan-pertandingan terakhir Nations League pada siklus musim gugur 2026.

Muheim masuk daftar pemain cedera

Xhaka bukan satu-satunya pemain yang harus menepi. Bek Hamburg Miro Muheim juga dipastikan tidak bisa mengikuti pemusatan latihan. Meski tampil cemerlang bersama klubnya, termasuk baru-baru ini mencetak gol spektakuler lewat tembakan dari jarak 30 meter saat melawan Borussia Monchengladbach, masalah otot membuatnya tidak dapat bergabung dengan tim nasional. "Saya tahu tembakan saya bagus. Namun, fakta bahwa semuanya masuk ke gawang tidak sepenuhnya biasa," ujar Muheim seusai aksi mencetak golnya baru-baru ini, seperti dikutip Blick.

Absennya bek kiri itu memaksa Yakin mencari opsi lain. Bek Young Boys Isaac Schmidt pun dipanggil sebagai pengganti pada saat-saat terakhir. Muheim telah membuktikan diri sebagai salah satu bek sayap dengan kemampuan menyerang paling menarik di 2. Bundesliga musim ini. Cedera ini membuatnya kehilangan kesempatan untuk memperkuat peluang merebut tempat reguler sebagai starter di tim nasional.

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Kabar beragam untuk Manzambi dan Vargas

Ada kelegaan terkait bintang Aston Villa Johan Manzambi, yang menjadi korban tekel mengerikan dalam pertandingan melawan Manchester United. Meski ditarik keluar setelah terkena tekel dengan bagian pul sepatu yang terbuka, Federasi Sepakbola Swiss memastikan bahwa skenario terburuk berhasil dihindari. Manzambi diperkirakan bergabung dengan skuad di St. Gallen sesuai rencana, memberikan tambahan kekuatan yang sangat dibutuhkan untuk opsi penyerangan Yakin.

Pertandingan berikutnya SVN UEFA Nations League B 14.45 SUI

Situasi winger Sevilla Ruben Vargas sedikit lebih rumit. Penyerang itu saat ini mengalami gangguan pencernaan dan tidak dapat berangkat ke Swiss pada Senin pagi. Federasi menyatakan ia akan bergabung dengan tim segera setelah pulih. Ketersediaannya untuk pertandingan pertama pada jeda kali ini masih belum pasti, tetapi tim medis optimistis ia dapat bermain dalam salah satu pertandingan pada pekan ini.

Wajah-wajah baru di pemusatan latihan Swiss

Dengan sejumlah pemain senior tidak tersedia, Yakin memanfaatkan kesempatan ini untuk memberikan pengalaman kepada beberapa pemain baru. Selain Silas Huber dan Samuel Ballet, satu pemain baru lagi diperkenalkan ke lingkungan tim senior. Roggerio Nyakossi, kapten tim Swiss U-21 yang saat ini bermain untuk klub divisi teratas Belgia OH Leuven, menerima panggilan pertamanya ke tim nasional senior untuk memperkuat lini pertahanan tengah.